Con expectativas por eventuales repercusiones del reciente anuncio del gobierno uruguayo de avanzar en “negociaciones formales” con China para un tratado de libre comercio (TLC), este jueves tuvo lugar una nueva cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

La semana pasada, en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou había informado la finalización del estudio de prefactibilidad sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos países, cuya conclusión fue “positiva”. Calificó la nueva etapa de negociación como “una noticia alentadora” y aseguró que “cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos, para las oportunidades, la prosperidad y el trabajo”.

Argentina rechaza la forma en que Uruguay está conversando con China porque, a su entender, incumple normas del Mercosur que impiden negociaciones bilaterales sin el aval del bloque regional. Paraguay también ha mantenido una postura contraria, aunque en menor grado; mientras que Brasil por ahora no ha manifestado oposición a la estrategia de Uruguay. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue el único mandatario que no asistió a la cumbre.

“Más que nunca”

El anfitrión, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, abrió la cumbre recordando “los desafíos generados por la pandemia” y destacando “los esfuerzos mancomunados” de los países de la región “para mitigar el impacto económico y social” causado por la situación de emergencia sanitaria. Segundos después, valoró al Mercosur como “un espacio de diálogo fraterno” que “muestra que la integración de nuestros países es una verdadera necesidad y no una mera declaración de principios”.

Abdo Benítez aseguró que el actual contexto económico internacional “demanda más que nunca la consolidación de espacios como el Mercosur” para “alinear nuestros intereses en búsqueda de la prosperidad”. “La coyuntura crítica global requiere concentrar más que nunca nuestras energías en la adopción de políticas conjuntas y compartidas”, subrayó.

En tal sentido, destacó el reciente TLC acordado entre el Mercosur y Singapur, firmado este miércoles, como un ejemplo “del camino que debe seguirse para la internalización del bloque”. Para “los acuerdos comerciales que podamos hacer negociando de una manera individual con diferentes economías”, sostuvo, “tenemos que evaluar la afectación de cada uno de los países partes”. “Creemos que el ejemplo de Singapur es el mejor camino para consolidar los procesos de integración del bloque”, añadió.

Asimismo, el mandatario paraguayo comunicó que se han “retomado las conversaciones” entre el Mercosur y la Unión Europea “con miras a la firma del acuerdo de asociación birregional”, “cuestión que será realizable si intermeda el esfuerzo de ambas partes”.

“El peor de los errores”

El argentino Alberto Fernández dedicó una porción importante de su discurso a criticar la iniciativa de Uruguay de negociar bilateralmente un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y le pidió al uruguayo Luis Lacalle Pou que el acuerdo sea para todo el bloque regional.

“Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para mañana, y si no nos damos cuenta de que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores”, dijo, y luego reiteró: “El peor de los errores”.

“Lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales”, expresó el mandatario de la vecina orilla, quien consideró que esa clase de movimientos son “de corto aliento”.

“No me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar en eso que mi querido amigo Luis Lacalle llama ‘flexibilización’, no me niego a nada porque me doy cuenta de que estoy viviendo en un mundo que está cambiando y en ese cambio estamos caminando en la cornisa”, agregó, aunque solicitó que los países miembros del Mercosur sigan “transitando juntos ese tema”.

En este sentido, Fernández pidió que, así como se hizo con Singapur, se debe “insistir en la posibilidad de que China” haga “un acuerdo con el Mercosur”. “¿Por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos?”, preguntó. “Va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil”, dijo, y luego cerró: “¿Por qué no pensamos en nosotros como lo que somos, un espacio único?”.

La antesala

El miércoles, previo al encuentro entre los presidentes del Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores y Economía de los países miembros del bloque regional asistieron a una reunión del Consejo del Mercado Común. En esa instancia, en la que se acordó una reducción en el arancel externo común y firmar un TLC con Singapur, hubo un cruce entre el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, y su par argentino, Santiago Cafiero, por la intención de Uruguay de negociar un TLC con China.

Bustillo opinó que el Mercosur “debe tener la capacidad de ofrecer a sus integrantes un marco adecuado que permita el desarrollo de sus pueblos y de sus economías”. En tal sentido, afirmó que el gobierno uruguayo “considera impostergable insistir” en “la modernización del bloque en materia de relacionamiento externo”. “Nuestro país viene en un marco de absoluta seriedad y conforme a sus convicciones manteniendo intercambios con la República Popular de China con miras a alcanzar un acuerdo de libre comercio”, expresó.

Cafiero, por su parte, preguntó: “¿Acaso existe algún estudio serio que demuestre la ventaja de emprender caminos en solitario sobre la regla de oro del consenso en la que se basa este bloque?”. Para Argentina, sostuvo, “modernizar no implica disgregar el bloque y la toma de decisiones unilaterales” sino “asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración”. “Modernizar es trabajar con nuevas herramientas dentro y no fuera del proceso de integración”, agregó.

A modo de respuesta, Bustillo afirmó: “No aceptamos que se ponga en duda nuestra libertad de integrarnos con naciones hermanas, pero también debemos decir en forma clara que Uruguay negociará junto con sus socios o individualmente en el marco que nos permiten las normas del Mercosur aquellos acuerdos que estimamos fundamentales para aportar mejores niveles de bienestar para el pueblo uruguayo”.