Cabildo Abierto, el partido del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, emitió un comunicado el viernes en “absoluto respaldo” al jerarca y “a la exitosa implementación del plan de vacunación contra covid-19, cuyos excelentes resultados están a la vista y cuentan con la aprobación de la enorme mayoría de los uruguayos”. Además, el comunicado firmado por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano señala que “el acatamiento de los fallos judiciales no se contrapone con la facultad democrática de todos los ciudadanos de criticar o disentir con sus decisiones”.

La postura partidaria se ratificó ante la decisión del juez subrogante Alejandro Recarey de suspender la vacunación contra la covid-19 en menores de 13 años y frente a la postura de algunos legisladores del sector que consideraron positivo el fallo.

Es el caso del diputado Rodrigo Albernaz, que en diálogo con la diaria dijo que respalda la estrategia sanitaria del país, pero que considera positivo que el juez ordene que “se entregue información con respecto a lo que contienen” las vacunas. “La información no peca, todos queremos saber lo que nos ponemos en el cuerpo”, dijo. “Estoy de acuerdo con que se democratice la información, tendría que haber sido así desde el principio, y es una pena que haya tenido que haber un fallo de la Justicia para esto”, añadió.

Por su parte, la diputada Elsa Capillera dijo a El País que le pareció “perfecto” el dictamen. Capillera ya había dicho que no se vacunaba por su “fe cristiana” y por falta de información, y desde esa perspectiva celebró la sentencia.

“Si no hay nada que esconder, que demuestren”, dijo, y añadió: “El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”. Además, consideró que si Salinas “tiene más documentos para mostrar” sobre la composición de las vacunas, “que lo haga, que apele el fallo pero que termine de entregar toda la información”.

Lozano ya había dicho a la diaria que “la vacunación tuvo muy buenos resultados” y que, al “poner en duda” la campaña del gobierno, “se está poniendo en duda a toda la academia y a la comunidad científica del país”.

