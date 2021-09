Dentro de la Cámara de Diputados, el representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, busca apoyos para generar una comisión asesora que profundice sobre los efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus. En su agenda de reuniones estuvo la bancada de Cabildo Abierto y según informó El País hay tres diputados que aún no se vacunaron entre los cabildantes: la vicepresidenta de la cámara Elsa Capillera, el representante de Tacuarembó Rafael Menéndez y el de Salto Rodrigo Albernaz.

Albernaz, por ejemplo, dijo al medio que no es “antivacunas”. “Soy conocedor de la historia y sabemos el antes y el después de lo que han sido para la sociedad moderna las vacunas”, pero consideró que las vacunas contra el coronavirus son recientes, “Y más una vacuna con procedimiento nuevo, sobre lo cual falta mucha información”,afirmó. “En base a que la vacuna no es obligatoria y que no están aprobadas todas las etapas que tienen que ser, yo me tomo la libertad para no vacunarme”, explicó.

En cambio, consultada por El País, Capillera dijo que no se vacunó por la protección que le brinda su fe: “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas. Tampoco tomo medicación alguna. Tengo un cuidado personal de la salud”, dijo.

Ante los cuestionamientos Capillera puntualizó este viernes en su cuenta de Twitter que la principal razón para no vacunarse es que no tiene la información que necesita. Además de reconocer el trabajo del Ministerio de Salud Pública para brindar a la población de las dosis necesarias, opinó que “para tomar la decisión de vacunarse hay que hacer un análisis de riesgos.Yo entiendo muy bien que no vacunarse implica riesgos, pero ¿esos riesgos, son mayores o menores a los que tengo si me vacuno? Es muy difícil responderlo si no tenemos la información suficiente”, lanzó.

Capillera aseguró que no es población de riesgo y que por eso decidió esperar para tomar la decisión. Aclaró que no es una posición de negación ante las vacunas, sino de falta de información: “No es un si ni un no, es un ‘quiero saber más’”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que también pertenece a Cabildo Abierto, fue consultado por esas declaraciones. Se tomó unos segundos para reflexionar y lanzó: “¿Qué quiere que le diga?”. Salinas reconoció que “es una representante nacional y tiene derecho a expresarse” al igual que lo tiene Vega, señaló. “Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa”, finalizó.