El Club Colonia quedó chico para la presentación del Encuentro Federal Artiguista (ENFA) en Montevideo. Más de 200 personas, cuerda de tambores incluida, se congregaron en la noche del jueves para mostrar su apoyo a Andrés Lima, que comenzó a recorrer los departamentos para anunciar la adhesión de distintas agrupaciones locales a su sector. Fotos, aplausos y fotos de nuevo; en el local ubicado en la calle Joaquín Suárez casi Agraciada había entusiasmo con el intendente de Salto, que ya atraviesa el segundo período en la comuna y se plantea llegar al Senado en las elecciones de 2024.

Si bien afirmó que no hay que descartar “nada”, Lima fue cauteloso cuando se le preguntó por la posibilidad de lanzar su precandidatura a la Presidencia de la República. En diálogo con la diaria, consideró que fue “muy rápido” el planteo, porque “recién es la presentación” del sector. “Creo que vamos a ver qué receptividad tiene, hablar de objetivos tan lejanos y sobre todo tan fuertes me parece que es apresurarse, cuando en realidad esto es algo en formación”, expresó. Luego aseguró: “Para plantearte una precandidatura tenés que tener una estructura a nivel nacional y tenés que disponer de recursos, y hoy el ENFA no los tiene. Estamos en formación. Viene creciendo, eso sí. Veremos si tiene techo y hasta dónde se llega”.

Hacia donde se girara la cabeza, en el Club Colonia se veía a una persona conocida. Gustavo Torena, más conocido como El Pato Celeste, y Enrique Saravia, quien fuera dirigente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, se destacaban entre otras personalidades vinculadas al fútbol. Yessy López, figura del carnaval, también participó y fue una de las que tomó la palabra durante el acto. Todos integran Espacio Celeste, un colectivo que otrora estuvo vinculado a la lista 609, del Movimiento de Participación Popular, y que ahora apoya a Lima. El dirigente sindical José Lorenzo López, Joselo, del sindicato de Inau, de los funcionarios del Estado y vicepresidente del PIT-CNT, también se hizo presente.

Además, si bien no está vinculado al sector sino que es uno de los líderes del Partido Comunista, Óscar Andrade estuvo en el local y le pidieron que tomara la palabra. “Yo pasaba solamente a darles un abrazo que intenta ser un reconocimiento. Andrés está haciendo una patriada, que es ayudar a organizar la esperanza necesaria, mucho más que lo electoral. El Frente Amplio (FA) es una esperanza de los trabajadores, de los pobres, de la pequeña producción, de la gente de trabajo, de la intelectualidad”, dijo.

El sector nacional más grande del ENFA es la Liga Federal, cuya última prueba electoral fue en las internas del FA en diciembre de 2021, cuando quedó quinta, muy cerca de la cuarta posición, que fue ocupada por el Partido Socialista. El objetivo de los liderados por Lima es que el ENFA siga recogiendo adhesiones y que el sector se consolide en todos los departamentos. Según dijo, esto ya se está comenzando a lograr incluso con la suma de dirigentes y militantes que en las nacionales de 2019 y en las departamentales de 2020 fueron con los partidos Nacional (PN), Colorado (PC) o Cabildo Abierto (CA).

Para el intendente de Salto, el interior “es donde el FA tiene que crecer” y “a pueblo o ciudad que uno va” se encuentra “con algún referente de algún partido de la coalición que te dice que se va a sumar al ENFA”.

La meta, para Lima, es clara: “Salir a buscar fuera del FA”. No obstante, aseguró que esto no implica flexibilizar su ideología de “izquierda”. “Cada vez más hay un votante en Uruguay que no tiene una definición ideológica, no nace ni vive toda su vida identificado con una sola bandera sino que analiza elección a elección, mira propuestas, mira candidatos, analiza su realidad, la de su familia, la del entorno y define. Así como hay un casco duro dentro del FA también lo hay dentro del PN, del PC y de CA, pero fuera de ese casco duro ideológico, ortodoxo, tenés muchos uruguayos que analizan y deciden elección a elección”, dijo el líder del ENFA, que apuntará a ese sector.

El gobierno tiene que “llorar menos y hacer más”

Cuando se dispuso a tomar la palabra en el acto comenzó a sonar el jingle de la campaña para las elecciones del 2014, en las que el FA retuvo el gobierno con Tabaré Vázquez a la cabeza, y que decía: “Que no se detenga, no dejes de soñar”. En consonancia, Lima aseguró tener “gran expectativa de que el FA vuelva a estar en el gobierno nacional” a partir de 2025.

El intendente de Salto presentó diversas críticas a la actual administración, a la que acusó de tener “mucha improvisación”. “Están desorientados”, agregó. “Hoy la inseguridad está en la calle, hoy el uruguayo siente miedo, hoy la familia recurre a encerrarse”, dijo con respecto a los delitos. Vinculado a la situación económica, aseguró que “estamos en un momento de profunda crisis”, y añadió que “hay pérdida de salario real”, lo que “con el FA nunca sucedió”.

Además, apuntó que “hubo muchas mentiras que hoy quedan al descubierto”: “Se criticó una y otra vez el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] pero hoy el Mides está vivito y coleando, eso sí, lo están utilizando en muchos casos para hacer clientelismo político”. En este punto se refirió al programa Accesos: “No hubo llamado, no hubo inscripciones, no hubo sorteo; eso es clientelismo político y eso es lo que hoy el Mides está haciendo”.

Por otro lado, cuestionó al gobierno por decir “que no iban a subir las tarifas públicas” o que “no iba a haber aumento en los combustibles”, y “en los últimos dos años, si no me equivoco, porque son tantas, ha habido diez subas de combustible en este país”. Concluyó esta parte al señalar que “la enorme mayoría de los uruguayos” ha “perdido calidad de vida”.

También criticó que desde el gobierno pretenden “desarticular el Estado”. “Hoy se visualiza que el FA vuelve en el 2024 y por eso quieren desarticular el Estado. Ancap con el portland, Antel con la internet, OSE con el proyecto Neptuno y no sé cuántas cosas más vendrán. Pero así como lo intentaron en la década de los 90, hoy, 30 años después, nosotros les vamos a decir otra vez que no”, puntualizó.

Lima llamó al gobierno a “hacerse cargo de la realidad” y no echar culpas a “la herencia” de las administraciones de izquierda. “¿Se olvidaron que son gobierno hace dos años y medio? ¿Qué tienen que hacer? Gobernar, llorar menos y hacer más”, señaló.

Finalmente volvió a referirse a su nueva agrupación nacional, cuya idea es “consolidar al FA” en “regiones del país” donde se precisa “más y mejor FA para volver a ser gobierno en el año 2024”. “Solo con frenteamplistas no ganamos”, expresó y sentenció: “Precisamos de muchos uruguayos y uruguayas que hoy no están acá pero que están esperando que vayamos a buscarlos porque esta es la única esperanza que tiene el Uruguay, no hay otra, es el FA”.