La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera cuestionó los cambios en el Plan Ibirapitá. Este martes, el Banco de Previsión Social (BPS) anunció que el programa destinado a personas jubiladas mayores de 65 años dejará de entregar tablets para otorgar teléfonos celulares. Ante esto, la diputada cabildante escribió en Twitter: “Como harán para disfrutar de la tecnología, los usuarios del Plan Ibirapitá en un celular. A quien se le ocurrió, o hay algún celular del tamaño de una tablet?”.

A quien se le ocurrió, o hay algún celular del tamaño de una tablet ??https://t.co/SlEa0bC4pW — Elsa Capillera (@ECapillera) July 29, 2022

Durante la conferencia de prensa en el relanzamiento del plan, el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, dijo que el beneficio será para aquellos jubilados que perciban una pasividad de hasta 25.820 pesos y consistirá en un smartphone “de seis pulgadas de pantalla”, es decir, unos 15 centímetros, con cuatro gigas de RAM: “Un dispositivo de buena calidad que les permita navegar y descargar”, resumió.

Además, Cabrera agregó que en acuerdo con Antel, los jubilados recibirán “un plan de datos” que tendrá “diez gigas de navegación libre, más diez gigas para navegar por Vera TV”. La decisión se toma con base en que el celular es “el dispositivo que se ha convertido en la estrella para el acceso a internet”, destacó el presidente del BPS.

Consultada por la diaria sobre cuáles son los problemas que identifica en este cambio propuesto por el BPS, Capillera comentó: “Para mí no es bueno, sería mejor seguir con las tablets; a los adultos mayores les cuesta muchísimo, tienen un celular los que están con más cultura tecnológica, los que tuvieron algunos trabajos en particular, pero la gente del barrio no puede con el celular. La tablet es más grande, pueden manejarse mejor”.

Para ejemplificar su postura, la diputada recordó que en 2019, durante la campaña electoral, a los cabildos abiertos que realizaba su partido llegaban varios adultos mayores preguntando dónde estaba la propaganda de Guido Manini Ríos y ella junto a sus compañeros les respondían que principalmente se movían en redes sociales y los invitaban a usar las tablets del Plan Ibirapitá. Sin embargo, la respuesta de los jubilados, según cuenta Capillera, era que no sabían cómo usarlas porque era muy poca la capacitación que se brindaba.

Ante esto, realizaron varios talleres de alfabetización que, según cuenta la diputada, lograron mejorar el uso del instrumento. Capillera agregó que a su entender la diferencia de tamaño entre el celular y la tablet es importante, sobre todo al momento de agrandar la letra de los textos.

La diputada llevará el tema a la siguiente reunión de bancada del partido, el próximo jueves, y destacó que no ha hablado de esto con otros legisladores, pero piensa comunicarse con el director del BPS para trasladarle personalmente esta inquietud y la propuesta de que los jubilados tengan la opción de elegir el dispositivo que quieren utilizar.