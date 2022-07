El senador nacionalista Jorge Gandini presentó tiempo atrás un proyecto de ley, que está a estudio del Senado, para eliminar el adicional que se les cobra con el Fondo de Solidaridad a egresados de carreras de más de cinco años de la Universidad de la República (Udelar). La propuesta establecía que se eliminaría 25% del adicional cada año para terminar en 2026 sin ese pago. Esa iniciativa también establece que a través de Rentas Generales se incorporará ese monto al presupuesto de la Udelar. El proyecto de Rendición de Cuentas presentado este jueves retoma la eliminación del adicional, pero no le brinda una compensación a la Udelar.

El artículo 431 de la Rendición de Cuentas toma la redacción del proyecto de ley de Gandini y establece que se reduzca la contribución adicional, creada en 2001, “a partir del año 2023 en un 25% anual acumulativo, sobre el cargo vigente en el año 2022, hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026”.

Consultado por la diaria, Gandini dijo que así como está redactado no lo votaría, porque no se le puede sacar presupuesto a la Udelar. “El Fondo de Solidaridad lo pagan egresados de la Udelar, UTU y UTEC y tiene como destino las becas para estudiantes; eso no se toca. Pero luego, en 2001, se creó un adicional al fondo que tiene como destino determinados rubros del presupuesto de la Udelar; ese adicional se agregó en un momento muy difícil y con la idea de que sea transitorio, quedó como permanente y planteo eliminarlo”, explicó el senador.

El art 431 de la RdeCuentas recoge parte de mi proyecto de ley para eliminar el Adicional al Fdo de Solidaridad, que hoy pagan los egresados y va a la Udelar. Pero el 431 no lo financia y de aprobarse así la Udelar perdería esos recursos. Hay que resolver ese vacío. pic.twitter.com/jNINjpumif — Jorge Gandini (@jorgegandini) July 1, 2022

A diferencia del articulado de la Rendición de Cuentas, el proyecto de Gandini establece “que Rentas Generales va a compensar lo que pierde la Udelar hasta completar, cuando se elimine el adicional, el total de lo que recibe. Lo dejan de pagar los egresados de la Udelar, pero lo sustituye Rentas Generales, de modo que no sea la Udelar la que pierda una parte de su presupuesto, que son en total unos 13 millones de dólares anuales”, detalló.

“No estoy dispuesto a rebajarle el presupuesto a la Universidad como propone el Poder Ejecutivo, eso está claro”, resumió el senador. Según comentó, “el artículo 431 recoge la eliminación pero no la compensación con la Universidad, por lo tanto se vería perjudicada en tanto le disminuiríamos su presupuesto; en estas condiciones no lo puedo aprobar: o aparecen de algún lado los recursos o no se puede eliminar, porque estaríamos beneficiando a los egresados, cosa que es absolutamente justa, pero estaríamos perjudicando a la Universidad”, agregó.

“El presupuesto de la Udelar lo paga el Estado con el Presupuesto Nacional y Rentas Generales. Para 2023 el presupuesto de la Universidad son 530 millones de dólares, no le podemos sacar 13, hay que agregarlos del mismo modo gradual que se los vamos sacando”, manifestó Gandini.

La Udelar pide un incremento de más de 1.500 millones de pesos, unos 38 millones de dólares, pero no recibió nada de lo solicitado y no figura entre los incisos que recibirán partidas incrementales. La institución había fundamentado que sin recibir ningún incremento, su presupuesto real caerá 7,6% al final del período.

Al respecto, Gandini opinó que la Udelar tiene la potestad de presentar el proyecto, pero “en el del Ejecutivo no viene nada y, por lo tanto, no vienen los recursos, la Udelar presenta una propuesta presupuestal pero el Parlamento tiene que financiarlo. ¿Cómo? Saca de otro lado, podemos reasignar. Yo no he visto la iniciativa de la Udelar, cuando llegue el momento lo veremos”.

Consultado sobre si será una prioridad reasignarle recursos a la Udelar, el senador manifestó que “son de las cosas que tenemos que analizar; las prioridades ya fueron fijadas, hay que ver qué propone la Udelar”.

En líneas generales, el senador está satisfecho con el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo, pero planteó que algunos temas están “para discutir o incorporar”. Por ejemplo, dijo que “hay cosas a revisar muy bien como el salario de la policía, cómo queda en relación al acuerdo salarial y la propuesta en general de recuperación salarial que viene planteada en la Rendición de Cuentas, si requiere algún refuerzo en particular. Vamos a empezar a analizar; yo voy a tener algunas reuniones con sindicatos y con el ministro, aunque con la particularidad de que el proyecto va a ingresar por Diputados, pero lo iremos acompañando”.

Asimismo, Gandini se propone revisar la norma que limita el llenado de vacantes en el Estado, que las reduce a uno de cada tres vacantes generadas. “La norma general prohíbe el ingreso al Estado en el último año del gobierno; si se mantiene durante 2023 la restricción, seguramente vamos a tener dificultades en algunos servicios, y por lo tanto hay que revisar o flexibilizar al menos esa norma”.