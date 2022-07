La Presidencia de la República definió que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, sea quien asista, en nombre del gobierno uruguayo, a la asunción del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que se llevará adelante el próximo 7 de agosto en la plaza Bolívar, en Bogotá, la capital colombiana, informó El Observador.

La razón por la que no viajará el presidente, Luis Lacalle Pou, es por cuestiones “familiares”, consignó el citado medio. Además, se discute si viajará el canciller Francisco Bustillo a la toma de mando, que por primera vez en su historia será ejercida por un izquierdista.

Lacalle Pou viajó a fines de junio a Colombia para reunirse con su par saliente Iván Duque, quien tiene un bajo saldo positivo en su gestión, envuelta por la represión policial, los asesinatos a referentes sociales y de derechos humanos y por la crisis social que se vio acrecentada por la pandemia de covid-19.

Durante su estadía en Colombia, que duró casi cuatro días, ambos presidentes firmaron un tratado de cooperación judicial y extradición. En una conferencia de prensa conjunta, el uruguayo se refirió a Duque como un “amigo”. “Los países y sus democracias son una continuidad. Hoy nos toca a nosotros representarlos, mañana les tocará a otros. Nos tenemos que hacer responsables de los momentos históricos que nos tocan y de fortalecer esos lazos”, había dicho.

“Las relaciones entre Uruguay y Colombia van a seguir y ojalá desde donde estamos -que han sido muy buenas- puedan mejorar. Ya lo sabrá el sucesor de Duque, ya lo sabrá nuestro sucesor en su debido momento, pero nosotros, en el momento histórico que nos tocó, hicimos lo que estaba a nuestro alcance”, agregó.

En aquel momento Bustillo auguró que las relaciones con ese país serán “tan buenas” con Petro “como las que hemos mantenido hasta hoy” con el gobierno saliente. A mediados del mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que Uruguay y Colombia trabajan “con muy buena sintonía en un tratado de extradición” y “viendo cómo profundizar y mejorar el comercio”.

En esos días de estadía en el país cafetero, Lacalle Pou no pudo reunirse con Petro porque no coincidieron las agendas. Bustillo, que había viajado con el mandatario, había adelantado que sería difícil “coordinar” otro viaje del presidente a Colombia “en tan breve tiempo de plazo”, por lo que no podían conversar sobre las futuras relaciones bilaterales entre ambos países. No obstante, el jefe de Estado ya había estado en contacto con Petro, cuando lo saludó por teléfono, al salir airoso en el balotaje ante el empresario Rodolfo Hernández.