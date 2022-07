La reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que plasmó el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas (artículos 223 al 225) tiene como punto principal el traspaso de dos unidades del ente autónomo, infraestructura y comunicaciones –con todos sus funcionarios y cometidos–, a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que a su vez subiría de rango dentro de la cartera.

Hasta esa parte era lo que esperaba Williams Kelland, director de AFE por la oposición, pero el jerarca se sorprendió con los siguientes artículos, 226 y 227, relativos al alquiler de predios que pertenecen a AFE. El primero modifica el artículo 1782 del Código Civil, cuyo texto original dice: “El arrendamiento no podrá contratarse por más de quince años. El que se hiciere por más tiempo caducará a los quince años”. La Rendición de Cuentas le agrega el inciso: “Exceptúase el arrendamiento de aquellos inmuebles que tengan como destino predios o talleres logísticos ferroviarios, en cuyo caso el plazo máximo será de treinta años. El que se hiciere por más tiempo caducará a los treinta años”.

En tanto, el artículo 227 del proyecto autoriza al ente autónomo a “enajenar a título oneroso” a Mevir “u otra Institución del Sistema Público de Vivienda, con destino a planes de viviendas sociales o sus servicios anexos, aquellos inmuebles de su propiedad que carezcan de utilidad ferroviaria”. “El precio total de dichas enajenaciones ascenderá en todos los casos al 50% del valor resultante de la tasación efectuada por la Dirección Nacional de Catastro; el cual será destinado a financiar estudios y obras ferroviarias que cuenten con informe técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública”, se agrega.

Kelland dijo a la diaria que ambos artículos son “lapidarios”, porque significan “el vaciamiento patrimonial de AFE”, más allá de sacarles las funciones de la gerencia de infraestructura, comunicaciones y control de trenes, “que son operativas”. Señaló que el ente autónomo tiene entre 1.800 y 2.000 inmuebles, y en alguna oportunidad, en vez de cobrar un arrendamiento por alguno de ellos, se le permite hacer obras a quien lo alquila, y después de esos 15 años, quedan para AFE, pero ahora se deberá esperar el doble de tiempo. Además, resaltó que la empresa tiene predios de gran valor “logístico”.

“El artículo 227 es otro hecho gravísimo, porque Mevir automáticamente accede a cualquier predio de AFE, en cualquier parte del país, sin importar si sirve o no, si tiene valor logístico o no, por el 50% del valor de Catastro –que ya de por sí es bajo–. Quiere decir que no sólo es el vaciamiento operativo de AFE sino también patrimonial. Es lo que ya sabíamos, pero se agrega esto que para mí es tan grave como lo otro. Es más, esto último es irreversible. Lo que se traspase estos dos años y medio que quedan será patrimonio perdido de AFE”, aseguró.

Kelland opinó que esto es “un tiro en la frente a AFE” y, si bien el gobierno no cuenta con los votos para eliminarlo como ente autónomo –se precisan dos tercios, según el artículo 189 de la Constitución–, no sabe “qué le va a quedar” a la empresa. Además, sostuvo que AFE también perdería los cánones, porque los pasaría a fijar la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, y es “la única fuente de ingresos que tiene”. “Así que a AFE le quedaría el nombre nomás”, finalizó.

El artículo 225 de la Rendición de Cuentas establece 12 cometidos de esa dirección del MTOP, entre ellos: “Proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento de los cánones y tarifas a abonar por los operadores habilitados y los criterios sobre los cuales se deberán calcular los peajes a abonar por el derecho de uso de la infraestructura ferroviaria”.

Unión Ferroviaria: “Genera cierta incertidumbre para los trabajadores que quedan en AFE”

A su vez, Mariano Pouso, secretario general de la Unión Ferroviaria, dijo a la diaria que lo relativo a AFE en la Rendición de Cuentas es básicamente lo que desde el MTOP le habían adelantado en las reuniones que mantuvieron. De todas maneras, sostuvo que “es notorio” que en el proyecto “no se contempla la situación de las gerencias que quedan en AFE”. Por ejemplo, la empresa “no recibe un presupuesto adicional para desarrollar el servicio de pasajeros y mantener su sector administrativo”.

“Entonces genera cierta incertidumbre para los trabajadores que quedan en AFE. Porque si yo digo que le saco un peso de encima al retirarle parte de su personal, y eso no afectaría más a los números de AFE, también le debería asignar algún presupuesto para que pueda desarrollar los cometidos que le quedan. Si no, es como ser donante de órganos y que después no me llegue la transfusión de sangre: me están desangrando”, ilustró.

Pouso señaló que el MTOP se lleva dos gerencias, por lo tanto, en AFE quedaría la de pasajeros, parte de la gerencia de operaciones, la de estaciones –quienes hacen las maniobras con los trenes, servicio de guardabarrera, etcétera– y el sector administrativo, en el edificio central de AFE. En tanto, le parece que los artículos referidos a los terrenos están “bien”, porque “es una forma de que le pueda ingresar dinero”, pero criticó que sea a 50% del valor.

Dijo que en el sindicato comparten que los terrenos tengan como fin la vivienda social, antes de que estén “abandonados y sin ninguna utilidad”, pero AFE también “necesita fondos para poder realizar sus tareas”, y preguntó por qué se enajenarían “a la mitad de su valor”. “Está muy bien que a quienes van a construir viviendas se los cobren a la mitad, pero una parte del Estado debería resarcir al 100% de AFE. Porque si es una empresa destinada al transporte de pasajeros, no tiene por qué subsidiar una actividad del Ministerio de Vivienda. No hay presupuesto para AFE en todo esto. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que quedamos en AFE? Somos más de la mitad”, indicó. Del total de 400 y poco funcionarios con los que cuenta actualmente el ente autónomo, cerca de 120 –de los cuales una “gran mayoría está envejecida”, señaló Pouso– pasarían al MTOP.

Para Cabildo Abierto, la reestructura “se entiende perfectamente”

Algunos de los diputados de la coalición que conforman la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda –la que estudia el proyecto– vieron con buenos ojos los artículos sobre AFE. Por ejemplo, el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a la diaria que su opinión es favorable porque interpreta que “hay una recuperación y revitalización de AFE”, ya que, “de alguna forma, venía una privatización de hecho, con todo el tema UPM, que pasó a ser, en definitiva, el dueño de la vía en Uruguay”. Por lo tanto, la reestructura planteada “se entiende perfectamente”.

En cuanto a los terrenos de AFE que podrían alquilarse, Perrone dijo que “todo eso está abandonado, a la deriva, y ni se tiene claro cuántos terrenos hay”. “El vaciamiento lo hizo el Frente Amplio, que terminó con el tren, que quedó en la vía de UPM. Después, hay poca cosa”, sostuvo. Pero Perrone también dirigió una crítica hacia dentro de la coalición, porque “pasaron dos años de líos” entre el presidente (hoy ex, Miguel Vaczy) y el vicepresidente (Gustavo Osta) de AFE, y no fueron “a fondo” con este tema.

Por último, el diputado colorado Conrado Rodríguez señaló a la diaria que AFE viene haciendo convenios con instituciones, entre ellas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, porque los terrenos “no son utilizados” y “dejarlos sin que sean productivos tampoco es una solución”. “AFE tiene predios logísticos, que están alrededor de la estaciones, y su utilización estaba ideada para situaciones que ya prácticamente no se dan, como cuando se descargaba y se dejaba la carga en galpones”, finalizó.