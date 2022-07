Como el Palacio Legislativo estaba cerrado por el feriado, el lunes de tarde los diputados de la coalición de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se reunieron en un apartamento de la calle Luis Ponce para empezar a ultimar detalles sobre el proyecto de Rendición de Cuentas.

En medio de la reunión, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, presidente de la comisión, señaló en una rueda de prensa que 12 días después de que el proyecto entrara a la cámara baja, este fue el primer encuentro de toda la coalición “para avanzar en las prioridades de cada uno de los partidos” que la integran. Recordó que el proyecto tiene 459 artículos, pero la idea fue “discutir los temas generales”.

Como adelantó la diaria el lunes, en la reunión el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó que se derogue por completo la ley de regulación del cannabis (19.172), aprobada en 2013, durante el segundo gobierno del Frente Amplio. Hunter señaló que personalmente piensa que la Rendición de Cuentas “no es un buen vehículo para discutir este tipo de temas”, por lo tanto, se debe debatir “por separado”. “Claramente, cuando se expresa algo de tales características, no es la oportunidad, porque puede haber posibles perjudicados. Por lo tanto, si bien a nivel de partido no hemos tenido una reunión al respecto, mi posición personal es que no sea discutido en la Rendición de Cuentas”, insistió.

Uno de los temas que tiene que resolver la coalición es de dónde se sacarán recursos para reasignarlos a la Universidad de la República, a raíz de la quita del adicional del Fondo de Solidaridad que se incluyó en la Rendición de Cuentas.

A su vez, la semana pasada se sumó que los diputados de la coalición llegaron a un acuerdo para establecer una suba adicional al salario de la Policía, de 2,5%, que implica cerca de 500 millones de pesos, de los cuales 30% saldrán de los propios recursos del Ministerio del Interior, según habían adelantado diputados de la coalición. Por lo tanto, ayer de noche los legisladores seguían analizando cada inciso del Estado –a donde se destinan fondos en el proyecto– para encontrar el lugar de donde saldrán esos recursos extras.

Los recursos adicionales para el MI se suman a lo otorgado por el artículo 90 de la Rendición de Cuentas, que asignó una partida de 650 millones de pesos, a partir de 2023, “con destino a incrementar las asignaciones salariales de los funcionarios del inciso [el Ministerio del Interior], de acuerdo a lo que determinará la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo”. Según supo la diaria, al término de la reunión los legisladores seguían sin tener novedades sobre las reasignaciones; por lo tanto, tendrán otro encuentro para poder avanzar.