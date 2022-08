Después de participar en el acto por el aniversario de la Declaración de la Independencia, en Florida, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hizo una rueda de prensa en la que se refirió a distintos temas de actualidad. En particular fue consultado por la expedición del trámite al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Consideró que “las explicaciones fueron bien contundentes” en la interpelación a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, pero apuntó: “que hubo errores los hubo”.

“Pero además hay algunas decisiones de asunción de responsabilidades de algunos mandos medios y además hay un sumario que creo que en estas horas se está terminando, quizá haya más novedades”, añadió.

“El año que viene es un año para hablar de candidaturas”

Delgado también fue consultado por la encuesta de Cifra que se conoció esta semana, que en base a respuestas espontáneas, no dirigidas, determinó que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, lidera las preferencias sobre quién debería ser el próximo presidente, quedando Delgado en segundo lugar.

El secretario de Presidencia dijo que esa encuesta “para mi hoy no mueve la aguja, son fotos muy puntuales”, y dijo que actualmente está concentrado en la tarea de gobierno. “El año que viene es un año sí para hablar de candidaturas, creo que a mediados del año que viene vamos a estar hablando como dirigentes políticos, como Partido Nacional, también como coalición de gobierno, vamos a hablar tranquilos, pero ahora es un año de gobierno”, señaló.

Fecha patria: “me hubiera gustado” ver más autoridades del FA en el acto

Delgado fue el encargado de la oratoria en el acto oficial por la Declaración de la Independencia, y tras la ceremonia comentó que le “hubiera gustado” ver más autoridades del Frente Amplio (FA) en el acto. “Nosotros cuando éramos oposición también veníamos a la fecha patria, porque no es fecha patria del gobierno, es fecha patria de Uruguay. Lo hacíamos siempre, a veces no podíamos porque el gobierno nacional no las conmemoraba, no hacía eventos, no hacía desfiles, a veces las organizaban los gobiernos departamentales y las autoridades nacionales no venían”, dijo, y concluyó que incluso “siendo oposición a veces teníamos más presencia que los propios gobernantes anteriores. “Este es un gobierno que decidió conmemorar las fechas patrias porque tiene que ver con nuestra identidad nacional”, finalizó.