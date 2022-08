Tras el acto de conmemoración en un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la prensa en Florida sobre temas de actualidad. Entre ellos, por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que motivó una doble interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. Al respecto, Lacalle Pou dijo estar “realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien en una esquina, con lo que sucedió; lamentablemente, en términos legales es lo que había que hacer y por eso estamos modificando el decreto”.

Consultado sobre si no debería haber habido mayor comunicación entre los servicios que investigaban a Marset en conjunto con otros países y las dependencias que le otorgaron el pasaporte, Lacalle dijo que las explicaciones del caso fueron dadas en la interpelación y que él suscribe “todo lo dicho por los dos ministros”.

Sobre el trámite del pasaporte, opinó que “no fue exprés” y aclaró que estuvo en contacto con “todas las autoridades políticas del ministerio” porque para él “era fundamental tener la tranquilidad sobre su actuación”. “A mí me deja la tranquilidad de que el poder político dentro de los ministerios actuó derecho, sin perjuicio de que obviamente el resultado por vías legales a nadie conforma y a muchos de nosotros nos molesta y nos indigna”, subrayó.

Durante la interpelación a los ministros la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi dijo que el presidente colombiano Gustavo Petro “tiene antecedentes de vinculación con la guerrilla y al narcotráfico” y aseguró que lo financió el capo Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín. “Petro es responsable de que nos quemaran internacionalmente”, dijo, y al hablarle al Frente Amplio lanzó: “ustedes son los amigos de los narco-estados, nosotros no”.

La vicecanciller colombiana, Laura Gil, dijo a Búsqueda que no pondrán “en riesgo las relaciones con Estados amigos por cuenta de fake news que emanen miembros del legislativo” y agregó que en el gobierno de Petro saben que esa no es la posición oficial del gobierno uruguayo.

Sobre esos dichos y un posible conflicto internacional con Colombia, Lacalle prefirió no responder. “Yo no puedo cabecear todas las pelotas, no puedo hacerme responsable de lo que todo el mundo dice, hablo con ella de acciones formales de gobierno, de opiniones no. No voy a opinar de todo lo que dicen todos los senadores”.

Aumento en los homicidios “preocupa y ocupa al gobierno”

Entre otros temas, fue consultado por la escalada de violencia vivida en el norte de Montevideo, donde en poco más de 24 horas se registraron varios homicidios. “Me habrán escuchado decir en meses en que los homicidios habían bajado sensiblemente que obviamente no estábamos conformes y estábamos preocupados. Cuando crece el número de homicidios, son vidas, gente que muere violentamente; por supuesto que preocupa y ocupa al gobierno”.

Consultado sobre la incidencia del narcotráfico en los crímenes, algo que subrayan tanto el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, opinó: “Siempre me quejé cuando se hablaba de muertes clase A o clase B. No nos vamos a conformar porque es gente que está dedicada a una actividad ilícita. No, porque violencia es violencia y la sufre toda la sociedad”. Lacalle Pou dijo que no estará conforme “mientras haya violencia en el país” y agregó que sí está conforme “con la forma en que se está enfrentando”, aunque “no con los resultados”.

Con respecto a los últimos homicidios, dijo que se analizarán caso por caso, pero que “el plan de Heber no es sólo por los homicidios, es un plan integral de seguridad y eso en gran parte hace a la lucha contra el narcotráfico”.