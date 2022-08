La consultora Cifra presentó este martes en Telemundo una nueva encuesta de preferencia respecto a las candidaturas presidenciales en 2024. La pregunta disparadora fue “¿Quién preferiría la gente que fuera el próximo presidente?”, lo que arrojó, primero, que “siete de diez” de los consultados mencionó un nombre “espontáneamente”, según la directora de la encuestadora, Mariana Pomiés.

Si bien 34% respondió que “no sabe”, entre quienes manifestaron alguna preferencia 18% mencionó al intendente de Canelones, Yamandú Orsi; 10% al secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, 9% a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y 8% mencionó al actual presidente, Luis Lacalle Pou, a pesar de no estar habilitado constitucionalmente para presentarse a un segundo mandato consecutivo.

Más atrás aparecen el senador frenteamplista Óscar Andrade y el expresidente José Mujica, con 3% de menciones espontáneas, mientras que con la misma cifra se ubican -por el oficialismo- Laura Raffo (del Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto). La vicepresidenta Beatriz Argimón, en tanto, recoge 1% de las respuestas.

La encuesta también se dividió entre quienes se identifican como votantes del Frente Amplio y quienes dicen votar a alguno de los partidos de la coalición de gobierno. Entre frenteamplistas, “ocho de cada diez ya tienen pensado quién sería el mejor presidente a partir de 2025”, explica la consultora, y detalla que Orsi corre en punta con 38% de las adhesiones, seguido por Cosse con 22%, Andrade con 7%, Mujica con 4%, y cierran la lista el excandidato presidencial Daniel Martínez (3%) y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira (2%). En tanto, 1% prefiere a “otro del Frente Amplio”, otro 2% menciona líderes externos al partido y 20% dice no saber.

Desde el otro lado, dentro del oficialismo, Delgado se ubica primero con 26%, seguido por Lacalle Pou con 18% y Raffo, un poco más lejos, con 8%. Bordaberry, Manini y la opción “otro de la coalición” cosechan 6% de las preferencias, mientras que Argimón se lleva el 4%. Asimismo, 5% menciona líderes por fuera de la coalición y 22% no sabe.

La encuesta, realizada con una muestra de 704 personas entre el 4 y el 14 de agosto, registra “el clima electoral de hoy”, explica Cifra, que caracteriza el momento diciendo que aún “se está calentando la máquina electoral” y recuerda que “muy pocos líderes han explicitado su interés en ser candidatos”.

Así, “según la experiencia de ciclos electorales anteriores, los precandidatos recién se definen a fines del año anterior al electoral, en esta ocasión, a fines de 2023”, indica la consultora.

Orsi: “De creer a creérsela hay un pasito”

En su columna semanal en Radio 41, el intendente de Canelones se refirió este miércoles a los resultados que arroja la encuesta. Orsi entendió que “este tipo de datos” lo obligan a “tener cautela”, puesto que “uno puede creer en este tipo de encuestas, y de creer a creérsela hay un pasito, y de creérsela a embalarse otro pasito y del embale a la soberbia dos milímetros”.

“Este tipo de fotos de la realidad que dicen lo que dicen me obligan a concentrarme bastante más en las cosas en que me debo estar equivocando”, añadió el jefe comunal, y llamó a no olvidar que tiene “una responsabilidad grande en Canelones”.

Asimismo, señaló que si se mira “bien” la encuesta, “hay una tercera parte de la población que no tiene idea”, lo que es “un dato importante”. Los números de Cifra respecto a los candidatos, sostuvo, “no dicen tanto”, pero “ese dato de no tener ni idea, o no tener resuelto, o no tener en el radar todavía la decisión que después se traduce en voto, es un dato fuerte de la realidad” que deben “tener claro” quienes se dedican a la política.

Respecto a la tensión que se vive en las últimas semanas, sobre todo en relación a la interpelación de los ministros de Interior y Relaciones Exteriores por la expedición de un pasaporte uruguayo para el narcotraficante Sebastián Marset, y los conflictos que se están dando en todas las áreas de la educación, Orsi entendió que no se trata de algo “electoral”, sino que es “una forma de entender la política”.

“La política se puede entender como el espacio privilegiado de los acuerdos o se puede entender como la lógica del otro eliminado. Hay gente que entiende la política como blanco o negro, si yo estoy, yo estoy, vos no podés ni aparecer, y por eso digo lo del otro excluido”, se explayó, y dijo entender que “la vida política es encuentros y desencuentros, y la búsqueda de nuevos encuentros”.

Según Orsi, “hay otra gente que entiende que para llevar adelante los objetivos hay que eliminar al otro o denostar al otro o adjetivar o juzgar. Por eso este tipo de señales como las pintadas [en la casa de Robert Silva] o la actitud de algunos legisladores o legisladoras muestran ese universo que no es sólo acá en Uruguay”, sino que es una lógica “de los extremos” llevada adelante “por [Jair] Bolsonaro, o la visión de [Donald] Trump o la ultraderecha europea; van por ese camino y mientras tanto nos pasa un elefante por adelante y se pretende que no lo veamos”.

Este tipo de prácticas, según Orsi, “tiene un objetivo también que es banalizar la discusión política, agredir para que todo se parezca mucho a un programa de chimentos argentino”, mientras que “de paso” la realidad “se nos cae como una bolsa en el lomo y no nos damos cuenta o pretenden que no nos demos cuenta”.