Este martes, el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy anunció la conformación de una comisión investigadora a partir de las denuncia del Ministerio del Interior (MI) por abuso de funciones y perjuicio a la administración contra el legislador del Frente Amplio (FA) por su accionar en 2012, cuando ejercía el cargo de director general de la Secretaría del Ministerio del Interior (MI).

A Carrera se lo acusa de haber brindado apoyo a un joven, de 26 años, que recibió una bala perdida proveniente de la casa del subcomisario de La Paloma Víctor Hernández, donde se celebraba una fiesta. El joven quedó parapléjico y luego de ocho meses de internación en el Hospital de Clínicas, Carrera dispuso que se le diera asistencia en el Hospital Policial, donde fue atendido hasta 2016. Además, la víctima recibió tickets de alimentación por un valor de 20.000 pesos mensuales. El MI estima que el gasto en el correr de los años ascendió a 260.000 dólares.

Tal como habían adelantado el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el senador blanco Jorge Gandini, el la cámara alta iniciará una comisión investigadora sobre los hechos denunciados. Gandini también apuntó que para compensar el gasto en que incurrió el ministerio irán “contra el patrimonio” de Carrera.

En rueda de prensa, Camy contó que los senadores que integran los partidos de la coalición coincidieron en que hay “mérito” y “gravedad suficiente” para investigar las denuncias contra su par del FA por la “utilización de manera irregular del Hospital Policial, de los tickets relacionados a la asistencia durante un tiempo muy importante”, algo que les fue presentado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, junto a autoridades de la cartera durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la cámara alta.

Dijo, además, que en las últimas horas se sumaron nuevas denuncias aunque no profundizó en ninguna de ellas. “Hay elementos que se han ido sucediendo incluso en las últimas horas, hay investigaciones periodísticas que el fin de semana nos alertaron de nuevas cosas. Pero creo que lo que hay que hacer es investigar en lo que ya es muy suficiente, que ha sido de tal entidad que tiene, incluso, en el área del Poder Judicial, causas abiertas; y en Fiscalía también. Por tanto, desde el punto de vista parlamentario, de las responsabilidades políticas de todos estos hechos, amerita que se considere de manera seria, responsable, objetiva, que se analice esta situación”, expresó Camy.

Sobre los detalles de la conformación de la comisión, indicó que en los próximos días serán anunciados. En cuanto a la fecha de inicio, señaló que se determinará en función del calendario parlamentario que en este momento debe estudiar el proyecto de Rendición de Cuentas dentro del plazo establecido por la Constitución.

Sobre si la comisión investigadora incluye entre sus objetivos el esclarecimiento del presunto disparo de la Policía al joven, respondió: “Incluye no ocultar nada, que es el propósito. Incluye transparencia, que se investigue y creo que es para tranquilidad de todos, absolutamente de todos en el Senado de la República y de la población”.

Consultado sobre si espera que el FA participe en la comisión dijo que sí. “Creo que lo espera el país”, expresó. “Cuando hace algunos días el FA impulsó una interpelación [a Heber y el canciller Francisco Bustillo por el caso Marset], la coalición -si bien teníamos posiciones distintas [...] al FA- acompañamos. Y por supuesto que también estuvimos las 12 horas [que duró la interpelación]. Me parece que no concurrir no le hace un favor a la democracia representativa ni a la república, ni a la transparencia”, consideró.

Manifestó que le “preocupa” el hecho de que la oposición no compareció en la Comisión de Seguridad cuando se presentaron las autoridades del MI, que se haya retirado de sala por la comisión investigadora en la cámara de Diputados que trató las denuncias por irregularidades en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y por la ausencia durante la interpelación en el Senado a la intendenta de Montevideo y extitular de Antel por los gastos y contratos del Antel Arena. “Aspiro a que el FA, que es una fuerza democrática, revea esa postura”, exhortó.