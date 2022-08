El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la de Montevideo, Carolina Cosse, hicieron este jueves sus respectivas recorridas en el Día del Comité de Base, una instancia de celebración de la militancia frenteamplista que coincide con el feriado por el Día de la Independencia. Y si bien no se cruzaron durante toda la jornada, ambos brindaron discursos que apuntaron a la necesidad de que la coalición de izquierda escuche a la ciudadanía y, en este sentido, elogiaron la iniciativa “El FA te escucha” como la base para volver al gobierno con las elecciones de 2024.

La jornada para Orsi comenzó en su comité de base, en Salinas, frente a la ruta Interbalnearia. Llegó y se puso en la fila para registrarse con nombre y número de cédula para la asamblea que se realizaría horas más tarde en ese lugar, a la que no se quedó, ya que continuó camino rumbo a otros comités. En un breve discurso ante los presentes dijo que “llama la atención en el mundo” el “fenómeno extraño del FA, que hizo que, por ejemplo, cuando le tocó ser derrotado quedó en 40% y sigue tan activo como antes”. Aseguró que esto “no es común en la izquierda” y manifestó que “una de las explicaciones es que los comités son los nuditos de la red” frenteamplista.

“Estás obligado a venir y cuando salís te vas distinto, porque en la discusión lo que surge siempre es distinto a lo que vos trajiste como concepto, como idea, como postura. Eso que normalmente en las coaliciones de izquierda se arregla entre sectores y arriba, acá estás obligado a hacerlo abajo”, expresó.

En otro tramo de su alocución, Orsi dijo que “el mundo se dio vuelta patas para arriba” y llamó a una “discusión colectiva” sobre diversos temas. “Desconfiemos de nosotros, de la verdad, de los manuales que tenemos instalados y decodifiquemos todo lo que está pasando en una discusión fraterna, desde cuestiones tan simples como las que afectan territorialmente a un comité hasta analizar, por ejemplo, como solíamos hacer antes, de qué viene esto de la guerra de Rusia y Ucrania” o “cómo es esto del narcotráfico”. “Empecemos a analizar con una cabeza tan abierta como para escuchar al compañero que menos hemos escuchado en nuestra vida”, agregó.

Cosse y un reclamo de no adelantar la puja electoral

Al mismo tiempo Cosse comenzaba su recorrida y horas más tarde llegó a una actividad en la calle organizada por el comité No Te Rindas, en una zona de cooperativas de viviendas en el barrio Nuevo París. Al bajarse del vehículo en el que arribó comenzó a recibir aplausos y una mujer la sacó a bailar la canción que salía de los altoparlantes. Cuando se retiraba, un vecino se le acercó y le manifestó su opinión de que no era momento de hablar de precandidaturas en la interna frenteamplista, a lo que la intendenta respondió que coincidía y que ella no lo había hecho. Entre ambos episodios, Cosse dio un discurso que inició con una arenga: “Acá no se rinde nadie”.

Aseguró que “los comités son el motor del FA, donde está siempre la reserva de energía”, y agregó que “el FA no es un local” ni “son los dirigentes”: “El FA somos los frenteamplistas, pero de verdad, porque los grandes cambios los hemos llevado adelante cuando estamos con la gente”. “Adentro del FA no pensamos igual de todo, pero no importa, porque lo que nos une es infinitamente más grande que los detalles que nos pueden separar”, dijo.

La intendenta aseguró que el FA “está escuchando” y que “El FA te escucha” es un plan que “está bárbaro porque se aprende muchísimo de la gente”. “La gente está hablando, está volcando sus necesidades”, dijo, y agregó que hay “un Estado en retirada” pero que la Intendencia de Montevideo “está cumpliendo” con el Plan ABC, entre otras iniciativas.

El FA hacia 2024

En conversación con la diaria, Orsi dijo que el FA está “con mucha potencia” para 2024 y que a veces le “da vértigo” el trabajo de la comisión interna que elabora el programa de gobierno, que está “apurando el tranco”. “Ni hablemos de ‘El FA te escucha’, esta gira de las autoridades del FA por todo el país a escuchar, y además avisando que van de vuelta. Eso habla de un cambio de chip, de formas de trabajo mucho más activo, mucho más presente en el territorio, y creo que con la libertad y la frescura de tener que pensar en el futuro sin tanta distracción con temas de gestión cotidiana, como teníamos cuando éramos gobierno nacional, cuando los principales cuadros estaban en la gestión y el rancho se nos quedó un poco vacío”, relató.

Yamandú Orsi visita el comité Víctor Deri, este jueves, en Salinas, Canelones. Foto: Federico Gutiérrez

Más allá de esto, el intendente canario agregó que ve al oficialismo “consolidado como coalición”. “Todos pensábamos que no iba a ser muy consolidado y tiene una consolidación; [pero] me parece que tiene un exagerado peso en la figura del presidente, demasiado, y eso, si bien es parte de la fortaleza que se visualiza, quizás pueda ser una debilidad a futuro”, reflexionó.

En tanto, Cosse manifestó a la diaria que “el FA está trabajando bien para entender la realidad actual y no dejar a la gente sola ahora, hoy”, más allá del plan para las próximas elecciones. “Todos los aportes enormes que estamos recibiendo en esta campaña de ‘El FA te escucha’ nos van a nutrir como frenteamplistas para elaborar una propuesta; primero, para encontrar oportunidades de ayudar a la gente ahora, desde donde podamos, y segundo, también nutrirnos en la necesidad de discutir profundamente una propuesta hacia 2024 que tiene que ser muy clara, muy innovadora y muy atada a la realidad del Uruguay y del mundo”.

La intendenta consideró que en el programa de gobierno del FA para el próximo período hay elementos a trabajar “muy profundamente”, como la “revolución en el mundo del trabajo” o “cuál es el próximo paso que tenemos que dar en salud, en educación y seguridad”.

Orsi sobre el caso Marset: faltaron “reflejos e inteligencia y, por supuesto, autocrítica”

Consultado por la prensa acerca de la forma en que se otorgó el pasaporte a Sebastián Marset, que acaparó la agenda política en las últimas semanas, Orsi dijo que “es una muestra de lo que hace tiempo se viene anunciando que podría pasar en Uruguay y que decían algunos ‘no, es una exageración’”. “La realidad nos explotó en la cara”, manifestó, y añadió que “nadie está curado de esto”, ya que “en América Latina es una plaga que se expandió”.

Según dijo, en este caso en particular al gobierno le faltaron “reflejos e inteligencia y, por supuesto, autocrítica”, porque “hay cosas que no se explican sólo por cuestiones administrativas”. No obstante, dijo que no soluciona nada hacer “saltar fusibles”, en el sentido de cambiar autoridades en los ministerios de Relaciones Exteriores o Interior: “No lo resolvés con eso”. “Hay que cambiar un poco el chip y empezar a hablar en serio del asunto, y tratar de sacarle menos ventaja partidaria. Venimos de años de esto, ‘que renuncie [Eduardo] Bonomi, que renuncie Bonomi’, e incluso hicieron campaña en torno a eso, banalizando una situación que es mucho más seria. Hoy tenemos las consecuencias”, dijo.

Por su parte, Cosse dijo a la diaria que “es muy grave lo que pasó”. En referencia a las autoridades, señaló que “no es verdad que hicieron las cosas ajustadas a derecho”. “Esta persona estaba presa en Dubái por tener un pasaporte falso, nosotros le dimos un pasaporte y eso lo liberó. Me da vergüenza ajena”, lanzó la intendenta.

Luego apuntó que esta “es una oportunidad para discutir el tema del narcotráfico en profundidad”, porque “tiene muchas caras”. “Una cara está en los barrios más humildes, donde el narcotráfico se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las personas, y por eso es grave que el Estado se retire: hay que estar con la gente dando oportunidades, resolviendo cosas. La otra cara del narcotráfico es la de los que arman el negocio, los que mueven los grandes capitales, los que lavan dinero”. Sobre este último punto, afirmó: “Tener un artículo en la LUC [ley de urgente consideración] que les habilite transferencias de dinero sin tener que explicar el origen no ayuda”.