Comité Venceremos, en Goes, en el marco del Día del Comité de Base del Frente Amplio (25.08.2022).

Sillas, bancos, sobre la columna de la esquina o en el cordón de la vereda, cualquier lugar servía para sentarse, escuchar y atender al dirigente o al militante de base que se arrimaba para dar su visión de la realidad actual, las críticas hacia el gobierno y cómo se puede proyectar en el corto plazo el Frente Amplio (FA). Así transcurrió un nuevo Día del Comité de Base, en memoria a las primeras 30 medidas que propuso el fundador de la fuerza política de izquierda, el general Líber Seregni, en 1971.

Economía, trabajo, ambientalismo, feminismos, vivienda, derechos humanos, entre otros tantos temas coyunturales, como la próxima campaña electoral, Rendición de Cuentas y el inminente proyecto de reforma de seguridad social fueron los principales ejes de las intervenciones de los distintos militantes frenteamplistas que se pusieron sobre la mesa en el cálido jueves. Por ejemplo, en el comité de Cufré y Ferrer Serra, el economista y expresidente del Banco República Jorge Polgar explicó, grosso modo, de qué va el anteproyecto de reforma de seguridad social, del cual aclaró que es de “[Luis] Lacalle Pou y [Rodolfo] Saldain” y no de la coalición en su conjunto, porque aún los distintos partidos se encuentran estudiando el documento presentado hace casi un mes. Desde el gobierno tienen previsto enviar el proyecto en setiembre al Parlamento para que empiece a ser discutido a nivel legislativo.

Según planteó Polgar a los vecinos de Cordón, el documento que le entregó Lacalle Pou en la sede del FA al presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, es “complejísimo”. Sin embargo, decidió no adelantar si la opinión es favorable o no, simplemente informó sobre el anteproyecto, que actualmente estudian 25 técnicos, con Polgar y el exdirector de Trabajo Juan Castillo a la cabeza. Según informaron a la diaria, el próximo lunes, cuando se lleve adelante la Mesa Política, se dará a conocer un “documento explicativo” sobre el anteproyecto, pero todavía no se definirá una posición. Eso recién será cuando la coalición se ponga de acuerdo y avance en un proyecto en conjunto.

“Si hay problemas de unidad” en el marco de la reforma, “que los tenga el gobierno”, indicó Polgar, y recordó las promesas de campaña electoral de Lacalle Pou cuando, por ejemplo, dijo que no iba a aumentar la edad jubilatoria porque era “cambiarle las reglas del juego” al trabajador, algo que incumplió, pues en el anteproyecto se plantea aumentar la edad a 65 años.

En la misma línea opinó el senador Mario Bergara durante su visita al comité Venceremos de Reducto. En conversación con la diaria, expuso que van a esperar “qué presentan” desde la coalición, porque por ahora “el proyecto es del presidente”: “Está claro que hay rispideces, discusiones y negociaciones dentro de la coalición de gobierno, lo cual reafirma lo bien que hizo el FA en plantear que no vamos a tener posicionamiento político hasta que no haya un proyecto del gobierno”.

En ese sentido, sostuvo que no van a desgastarse en discutir algo que “capaz ni llega al Parlamento”. Sin perjuicio de eso, Bergara afirmó que el FA se comprometió a estudiar “rigurosamente” el proyecto. Asimismo, estableció que pueden opinar “sobre una variable aislada del resto de la reforma”. “Hay que esperar la integralidad de la propuesta. ¿Qué va a pasar con la caja militar? Hasta no tener ese panorama, no podemos dar una opinión”, insistió.

Por su parte, la senadora frenteamplista Silvia Nane planteó a la diaria que hay un “desafío fuerte” en no tomar la seguridad social “solamente como una cuestión de las cajas”, sino “poder ver una seguridad social que está fuertemente asociada al futuro del trabajo, a la reconversión laboral, a cómo ingresa la gente a ese mercado de trabajo, con qué conocimiento, a un futuro cada vez más incierto”. “Eso tiene que venir asociado con muchas patas, y una de esas es el Sistema de Cuidados; no podemos preparar un mundo laboral solamente para aquellos que van a trabajar y ser productivos, porque en una comunidad somos mucho más que eso”, agregó, tras su intervención en el comité Martín Fierro, de La Blanqueada.

El senador Óscar Andrade, en tanto, apuntó contra la promesa del presidente de no afectar la edad jubilatoria: “Seríamos unos Bambi” si el proyecto presidencial incluye en el “paquete” que más de 80% de los trabajadores “hoy tienen que trabajar más años para jubilarse y se la dejamos pasar alegremente”.