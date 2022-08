Desde las 16.00 está convocada la Asamblea General para definir la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Tras varias semanas en que el tema fue asunto de debate y negociación a nivel político, se elegirá por mayoría simple a los cinco nombres que dirigirán el organismo por los próximos cinco años, en el tercer período desde su puesta en marcha en 2012. Lo previsto es que cuatro nombres sean definidos por el oficialismo –con reparto entre los socios de la coalición–, y que el Frente Amplio (FA) decida el quinto, pero la oposición rechaza el proceso y analiza aún cómo proceder.

Hasta la noche del miércoles, según pudo averiguar la diaria, había definidos dos nombres del quinteto: el abogado Bernardo Legnani, propuesto por el senador cabildante Guillermo Domenech, será el votado por Cabildo Abierto (CA); y la abogada Jimena Fernández, propuesta por el sector colorado Ciudadanos, será la elegida por el Partido Colorado (PC).

Esto último no está exento de diferencias a la interna del PC, porque, según comentó una fuente, Batllistas –liderado por Julio María Sanguinetti– y Tercera Vía –del diputado Gustavo Zubía– pretendían que se vote a Gloria Robaina, una exlegisladora colorada propuesta por el diputado y exintendente de Rivera Marne Osorio, junto a la organización Gurises Unidos. Finalmente, Ciudadanos impuso su mayoría legislativa.

En el caso del Partido Nacional (PN), el socio mayoritario de la coalición se debate aún entre cuatro nombres para dos cargos, y la definición final se tomará en la mañana del jueves al reunirse la agrupación parlamentaria, que integran diputados y senadores. Fuentes blancas confirmaron que los nombres a estudio son Carmen Rodríguez Núñez, profesora adscripta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica –propuesta por cuatro legisladores de la lista 71 del PN–; Marcos Israel, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, promovido por esa organización y que cinco años atrás intentó integrar la INDDHH con el apoyo de Rafael Michelini; Javier Palummo, hoy vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y director de investigación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur –propuesto por Gurises Unidos, Mundo Afro, Data Uruguay y DNI Internacional–; y Santiago Ruete, abogado penalista que actualmente asesora a la senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien lo promovió.

Negociaciones

El diputado blanco Mario Colman, quien presidió la comisión especial que recibió las postulaciones de los candidatos para la INDDHH, dijo que las negociaciones hacia la sesión de la Asamblea General son “permanentes”, tanto “con los socios de la coalición como con la oposición”. A su vez, consideró que “sería triste que el jueves no haya un acuerdo”, es decir, que el quinteto sea votado únicamente por el oficialismo, sin respaldo del FA, un escenario que no descartó. “No es lo que se busca [hacer], pero eventualmente vota la Asamblea General y es voluntad de los legisladores [la elección], no importa si son del gobierno o la oposición, lo vote el FA o no”, dijo Colman.

La plancha de cinco nombres se aprueba de forma completa, es decir que no se vota por separado a cada candidato. Ante la eventualidad de que el FA no dé sus votos, el oficialismo podría definir un candidato entre los que evaluó, o dar continuidad a uno de los directores actuales de la INDDHH –Wilder Tayler y Mariana Mota están entre los 25 candidatos habilitados por la comisión legislativa–.

Según supo la diaria, a la interna del FA hay quienes pretenden que los legisladores no den sus votos para así asentar la crítica al método de elección que definió la coalición. “No veo un diálogo posible, porque la coalición no vota al mejor directorio posible, sino que hace un reparto político”, dijo una fuente. Las bancadas del FA discutieron el miércoles este asunto y está previsto que en la mañana del jueves continúen los intercambios en el secretariado de la fuerza política.

La senadora del FA Liliam Kechichian, actual coordinadora de la bancada, manifestó a la diaria que “es muy clara la ley” sobre que debe elegirse a “personas idóneas y representativas de las organizaciones sociales que trabajan el tema derechos humanos; de ahí no nos vamos a mover”. En caso de decidir aportar un nombre al quinteto, no dijo cuál sería, pero sí marcó que entienden “muy importante tener una continuidad” de alguno de los directores, un aspecto que, dijo, no ha aceptado la coalición oficialista.

El diputado colorado Felipe Schipani, de Ciudadanos, comentó a la diaria que desea “una sesión respetuosa” de la Asamblea General, “no como la última”, indicó, en referencia a la reunión del lunes 1º de agosto, la primera instancia, en la que no hubo acuerdo sobre el quinteto para la INDDHH, cuando podía votarse por mayoría especial. Allí, el FA criticó el procedimiento realizado por el oficialismo y los candidatos propuestos, y ninguno de los 24 nombres habilitados alcanzó los votos necesarios.

“Los cuestionamientos del FA son infundados e improcedentes. Se cuestiona que los legisladores no pueden proponer candidatos y eso lo prevé la ley; el FA de hecho lo hizo: el entonces senador [Rafael] Michelini propuso dos candidatos en el período pasado. Se cuestiona además que se defina por mayoría, que fue lo que pasó en los períodos pasados. Se cuestiona la idoneidad de los candidatos, como si los únicos preparados fueran los que apoya el FA. En la última sesión se desubicaron y no respondimos para no enrarecer el clima, pero [si lo vuelven a hacer] nos van a obligar a responder”, expresó Schipani.

Perfiles

La candidata de los colorados, Jimena Fernández, estudió una licenciatura en Letras en la Universidad de Friburgo, con especialidad en sociología e historia, y cursó un máster en responsabilidad social corporativa en la Universidad Politécnica de Valencia. En su perfil en la red social Linkedin se define como “consultora en sostenibilidad, con especial interés en la planificación e implementación de las estrategias de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en empresas”; destacando una “amplia experiencia en el diseño y ejecución de proyectos en el marco de organismos internacionales”.

Actualmente trabaja como asesora en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, previamente fue consultora asociada de la firma Advice, tuvo actividad como freelance en el área de responsabilidad social empresarial, y trabajó cuatro años en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Reúne todas las cualidades para ser una gran directora, tiene la idoneidad que exige la ley, es una persona joven y muy formada en Uruguay y el exterior”, resumió Schipani.

En tanto, Domenech dijo a la diaria que Legnani, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y abogado especializado en Familia, “tiene una actividad profesional extensa, fue autor de obras de carácter jurídico, tiene un pasaje por la magistratura y tuvo formación particular en derechos humanos; reúne todas las condiciones técnicas para el cargo”.

La senadora del FA Silvia Nane, una de las voces más críticas durante la sesión de la semana pasada, apuntó como una contradicción que CA promueva un nombre para el directorio de la INDDHH, cuando ha realizado duros cuestionamientos al organismo y no le ha votado el presupuesto. A esto, Domenech respondió que CA “está en desacuerdo con la gestión, en lo ideológico y en todos los aspectos” del actual directorio de la INDDHH, y “no tiene participación para controlar la regularidad de los fondos que utiliza”. Dijo que al tener un integrante propio, espera “que cambie la gestión de manera significativa y haya más objetividad”.