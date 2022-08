“Lo dije y está en todos lados [la promesa electoral de no subir la edad de retiro a los trabajadores activos]. Simplemente, y es fácilmente comprobable, en 2019 no teníamos los informes, o mejor dicho los informes del gasto del producto interno bruto [PIB] en el sistema jubilatorio decían que a 2060 se iba a llegar a la situación actual”, dijo el martes en una rueda de prensa el presidente Luis Lacalle Pou. Tras la crítica hecha desde el PIT-CNT y actores de la oposición por prometer no realizar modificaciones en la campaña, el mandatario aceptó que tuvo “un cambio de posición”, y explicó “el razonamiento” que lo llevó a hacerlo.

“Cuando convocamos a un equipo de expertos, una de mis condiciones y mis planteos era cumplir ese compromiso. A las pocas semanas el equipo de expertos, encabezado por [Rodolfo] Saldain, me dijo que es imposible”, declaró Lacalle Pou.

El presidente dijo que él intercedió para que no se aplicara una suba de la edad de retiro de forma inmediata, sino que se extendiera en el tiempo, como plantea el anteproyecto de reforma previsional que se conoció el viernes. “Insistí, ayudé, y por eso ese período de transición del 67 al 71, donde se corre la edad de jubilación a 65 años a aquellos nacidos en determinadas fechas. Es cierto lo que se dice [sobre la contradicción]; lamentablemente el sistema está en esta situación. Asesorados por un grupo de expertos, con los nuevos números demográficos, de gasto, se llega a esta situación”, indicó.

El exministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, que también fue delegado del Frente Amplio (FA) en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), cuestionó la explicación del presidente y rechazó que surjan críticas hacia equipos técnicos que asesoran al Banco de Previsión Social (BPS), más allá de los cambios políticos. “La Asesoría General en Seguridad Social tiene 30 años, fue fortalecida en nuestros gobiernos, y los informes de las proyecciones actuariales siempre se hicieron”, subrayó.

También dijo que se trata de un equipo “técnico que todos debemos respetar y respaldar”, al tiempo que recordó que la misma persona que estuvo a cargo de la asesoría del BPS en el período pasado asesoró a la CESS, órgano técnico que presidió Saldain y realizó las proyecciones de base para los informes y recomendaciones que llegaron al gobierno.

“Se publicaron siempre proyecciones periódicas y siempre lo hizo la misma gente, esa misma gente que asesora ahora. No se puede decir lo que dijo el presidente, está buscando echarle las culpas a lo que presentamos en 2019 como si fuera tema de nosotros, cuando la misma gente lo asesora hoy. Es muy triste tener que escuchar esto, como cuando el presidente en campaña electoral cuestionó las estadísticas oficiales”, dijo Murro.

Respecto a las proyecciones y a raíz de una consulta de la diaria -previo al cruce de declaraciones-, Saldain aportó los números que toma en cuenta el gobierno, tanto sobre la evolución del gasto sin reforma como si se implementan las nuevas reglas contenidas en el anteproyecto. Por un lado está el gasto en seguridad social, que incluye las obligaciones que paga el Banco de Previsión Social (BPS) y las cajas estatales -Militar y Policial-, que sin reforma llegaría a 2060 en 12 puntos del producto, mientras que realizando los cambios se atenúa del 10% actual a 9% del PIB en una proyección a 50 años.

Por otro lado, se estima el déficit de la seguridad social, que es el dinero que debe aportar Rentas Generales para cubrir los pagos del BPS y las dos cajas estatales. En este caso, sin reforma se llegaría a 2% en 2030 y más de 4,5% del producto en 2069; mientras que de procesarse los cambios que plantea el anteproyecto el déficit comienza una lenta tendencia decreciente y queda por debajo de 1,5% en 2069 -sin superar nunca el valor actual-. Ambas proyecciones fueron realizadas por Adriana Scardino, gerenta de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS.

“No han propuesto nada”

Al ser consultado Lacalle Pou por el rechazo al anteproyecto que planteó el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, de modo tajante, el mandatario planteó: “Hace 15 años están mirando para el costado, no han propuesto nada. Sólo han generado más déficit con la última reforma que se hizo. ¿Les voy a dejar esta bomba a nuestros hijos, nietos? Hay que hacerlo. ¿Cuál es el costo político? Yo espero estar vivo dentro de 30, 40 años y que no me señalen diciendo que está desfinanciado el sistema”.

Insistió con que “hace 15 años” que “se dice que hay que arreglar el sistema de jubilación”, pero “agarran la pelota y ¡pum!, la patean para arriba, para adelante y que otro la corra”. “A mí me prestaron la pelota, entonces, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo, la pateo para adelante para el próximo gobierno?”, cuestionó.