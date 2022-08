Este martes en la tarde, el presidente, Luis Lacalle Pou, inauguró 23 viviendas de Meviri en Florida. En rueda de prensa fue consultado sobre las críticas que recibió el anteproyecto de reforma de la seguridad social por parte del PIT-CNT, que consideró que “no es una reforma integral” y que “tiene un leit motiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones” por subir la edad de jubilación, según afirmó su presidente, Marcelo Abdala.

“Primero lo primero: el PIT-CNT no es gobierno, es un sindicato. Es como que mañana la Cámara de Industria se queje porque no recibió el proyecto, capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar, no es el caso. Segundo, el recorte de derechos se va a dar si no hacemos nada y hace 15 años que se está diciendo que es urgente reformar la seguridad social”, expresó Lacalle Pou.

El presidente había reconocido que no cumplió con la promesa de no aumentar la edad jubilatoria, dijo que le fue imposible. Esta tarde reiteró que la definición del anteproyecto se hizo con base en “la discusión y los informes del equipo técnico” asesor. “Una de mis recomendaciones -pedidos- al equipo técnico fue no alterar la edad para jubilarse. De hecho, hay algunos rubros y actividades que no habrán modificado esa edad y los otros, según los que conocen de este sistema y la situación que está el país, tuvimos que negociar y llegar a una mitad de camino”, aseguró.

En esa línea, reiteró que la reforma es “justa, solidaria y sostenible”. Apuntó, además, contra la actuación de los gobiernos frenteamplistas en la materia. “La única reforma la hizo el señor [Ernesto] Murro, [exministro de Trabajo y Seguridad Social,] que le costó al Estado 100 millones de dólares, en vez de 30 millones, y no emprolijó absolutamente nada. Nosotros lo que estamos diciendo es, justamente, para que no se recorten derechos en el futuro, reformar el sistema. Me quedan 943 días de gobierno, no voy a mirar para el costado los días que me quedan”, concluyó.

Sobre la búsqueda de consenso sobre el anteproyecto, aclaró que es político: “Que yo sepa el PIT-CNT no tiene voto en el Parlamento”. Ante la pregunta de si enviará el documento al Parlamento aún sin el respaldo del Frente Amplio y los demás partidos de la coalición, dijo que le “gustaría cumplir con ese compromiso final”.