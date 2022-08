Con los votos del oficialismo se aprobó en el Senado el proyecto de ley “corresponsabilidad en la crianza” del Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA). Ahora comienza un segundo capítulo en Diputados, donde el sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), no se ha posicionado públicamente a favor de la iniciativa y podría llegar a frenar su aprobación, ya que si el sector no vota en bloque al proyecto, el oficialismo no tendría las mayorías suficientes.

La senadora informante fue la nacionalista Carmen Asiaín, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y en su discurso aludió a algunas de las críticas que ha recibido el proyecto, en los casi dos años que pasaron desde que ingresó al Parlamento. Asiaín calificó el proyecto como “multirredactado” y en esa línea comenzó su alocución con un agradecimiento a “todos los colaboradores”. También recordó que “tuvo su origen en 2016, habiendo sido presentado por el entonces senador [Luis] Lacalle Pou”, y mencionó que “incluso la oposición en el último día, [cuando] se votó en comisión, hizo algunos aportes que se agradecen”.

Destacó “muy especialmente la mediación que realizó el senador [colorado] Raúl Batlle, que logró el acuerdo con el sector Ciudadanos”, cuyos representantes fueron los principales críticos de la iniciativa en filas oficialistas, pero finalmente dieron su apoyo para que se aprobara en comisión y para que obtenga la media sanción.

“Es un proyecto que vino de un reclamo popular”, aseveró la legisladora, que fundamentó este enunciado en que los grupos que apoyan la iniciativa “reportan más de 70.000 seguidores; esto algo dice respecto de una urgencia social”. Asiaín afirmó que se trata de distintas organizaciones que se acercaron a los legisladores del oficialismo planteando “situaciones de sufrimiento, de niños sufriendo, de padres sufriendo, de abuelas y abuelos sufriendo por no poder tener un contacto con los niños o con los nietos, por algunas situaciones de obstrucción de vínculo”.

Asiaín habló de “estigmas” y “demonizaciones” contra el proyecto, y mencionó “la campaña que circuló en redes con el oso de peluche”, en referencia a la que encabezaron decenas de organizaciones sociales y colectivos vinculados a temáticas de género e infancia. “Para nosotros el niño no es un oso de peluche que es tironeado por las personas, para nosotros es una persona que tiene derechos. Mal mensaje el escogido”, acusó.

Por otra parte, Asiaín dijo que la iniciativa busca promover la independencia económica de la mujer y “acompañar el progreso de la sociedad”: “El mejor ejemplo que podemos traspasar a los niños no es que su madre esté ocupándose de las tareas del hogar y el padre solamente a los paseos, sino que ambos se involucren en las tareas cotidianas”. “Es una ley necesaria, porque ha sido reclamada desde la sociedad civil, pero también trae una actualización normativa en un campo como el derecho de familia, que requiere permanente actualización. Es lo contrario al retroceso”, manifestó.

Mahía: “Corresponsabilidad en la crianza” es solamente “un título muy marketinero”

El miembro informante por la oposición fue el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía, que tomó la palabra luego de Asiaín. En su discurso, hizo cuestionamientos a la forma en que se trató el proyecto y su contenido. Sobre lo primero, aseguró que la última versión del proyecto –que partió de la unificación de las iniciativas nacionalista y cabildante y tomó en cuenta planteos de Ciudadanos– tuvo un tratamiento “exprés”, y que únicamente se habilitó la comparecencia del INAU y se votó ese mismo día en comisión. “Para decirlo en lenguaje más coloquial, a la carrera, marcha camión”, aseveró.

Por otro lado, el senador se refirió al título de la iniciativa, que ya no refiere a la tenencia compartida sino a la “corresponsabilidad en la crianza”. Al respecto, sostuvo que “absolutamente nadie puede estar en contra de esto”, por lo que lo consideró “un título muy marketinero”, pero opinó que esa leyenda “no representa” en realidad “los conceptos de fondo” del proyecto de ley.

“Desde nuestro punto de vista, de consolidarse la votación de esta norma, quedarían sancionadas normas que vulneran derechos ya consagrados en nuestro marco jurídico y acuerdos que nuestro país tiene en la materia a nivel internacional”, advirtió Mahía, y se refirió “fundamentalmente” a derechos de niños, niñas y adolescentes, “privilegiando cómo se dirimen las disputas del mundo adulto”.

Por su parte, el senador de la oposición Charles Carrera apuntó que el proyecto contiene “aspectos contrarios al interés superior de los niños, niñas y adolescentes por más que se que se lo quiera presentar de otra manera” y “está sustentado desde la visión de adultos”.

Carrera advirtió que lo más grave de la iniciativa es que habilita a las personas que tengan medidas cautelares por violencia o abuso a reestablecer la vinculación y visitas hasta que no se dicte la sentencia definitiva. “Es innecesario, inconveniente, incongruente y daña a la niñez y adolescentes”, sentenció

La posición de Ciudadanos

Los legisladores de Ciudadanos Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti, que se habían posicionado en contra de los proyectos anteriores, defendieron su cambio de postura respecto a la nueva iniciativa. El legislador cuestionó a la oposición por decir que los grupos de presión habían inclinado a su favor el tratamiento del proyecto. “Esos grupos de interés y esos intereses particulares no nos movieron ni un pelo a la hora de tratar un proyecto sobre los derechos de los niños”, afirmó.

En tanto, Sanguinetti aclaró que votaron en general el proyecto porque no le están “imponiendo al juez un régimen de tenencia en particular”, y entienden que no “altera para nada la facultad que tiene el juez de analizar caso a caso”. De todos modos, Sanguinetti no votó los artículos 4 y 6 del proyecto.

El artículo 4 es el que agrega al Código de la Niñez y la Adolescencia (17.823): “En el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”. Por otra parte, el 6 es el que refiere a la habilitación de las visitas cuando el progenitor tiene medidas cautelares.

La diputada de Ciudadanos María Eugenia Roselló fue una de las principales críticas de ese artículo dentro de la coalición, y el martes por un rato siguió atentamente el debate desde las barras del Senado.

Cabildo Abierto: “Un infundado ataque a la familia”

“Estamos preocupados porque creemos que existe un infundado ataque a la familia”, sentenció, a su turno, el senador de CA Guillermo Domenech. A su entender, hay una “embestida cultural” que va “en contra de la propia existencia del ser humano”. Señaló que los niños son “fruto del amor del hombre y la mujer” y que el proyecto busca “atenuar ese enfrentamiento que muchas veces, artificialmente, se busca estimular entre hombres y mujeres. Lo que hace es poner un acento en la corresponsabilidad que hombres y mujeres tenemos en la familia”, afirmó.

En la misma línea opinó el líder de CA, Guido Manini Ríos, quien dijo que se están “cometiendo tremendas injusticias”, en referencia a la aplicación de la ley integral de violencia hacia la mujer basada en género. “Creemos que en este tema que nos convoca se están dando casos de injusticia notoria o casos de impotencia y violencia derivada”, como es el caso de “padres que son privados de visitar o de ver a sus hijos” en “aras de la aplicación de artículos o visiones muchas veces sesgadas que generan efectos tremendamente negativos”, apuntó.

“Se ha dicho que es innecesario avanzar en este tema, cuando sabemos que hay inocentes que están siendo víctimas de determinados prejuicios, y creemos que es urgente legislar sobre el tema”, manifestó.