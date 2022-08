Este miércoles a las 14.00 la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar, artículo por artículo, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Hasta el martes de noche, los diputados de la coalición que la integran estaban reunidos ultimando detalles sobre los temas en los que aún no hay acuerdo. El que generó más diferencias dentro del oficialismo, que es la derogación total de la ley de medios (19.307), no logró llegar a buen puerto y ya no hay posibilidades de llegar al consenso, al menos en la cámara baja.

El diputado nacionalista Sebastián Andújar señaló el martes en rueda de prensa que, al no haber acuerdo, el artículo no prosperará, por lo tanto, cuando la Rendición de Cuentas pase a la cámara alta, “los senadores verán si retoman la iniciativa y la llevan adelante”. El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente se inclinaban por votar la derogación total, como plantea el Poder Ejecutivo en el proyecto, pero Cabildo Abierto (CA) y el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) sólo querían derogar el famoso artículo 56 de la norma, que prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual “prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.

Ese fue uno de los artículos de la ley de medios que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y que dio lugar a que el Poder Ejecutivo, a mediados de junio, dictara cinco resoluciones que habilitaron a empresas de cable a dar servicio de internet (tres de Montevideo, ligadas a los canales 4, 10 y 12, y dos del interior). A su vez, el sector colorado Batllistas estaba a medio camino entre el PN, CA y Ciudadanos, ya que no proponía derogar la norma por completo sino todos los artículos de la ley de medios que fueron declarados inconstitucionales: 39, 60, 98, 117 y 149.

Andújar subrayó que, como hay varios artículos inconstitucionales, no pueden referirse solamente al 56, porque “sería legislar más específico”, cuando en realidad deberían “considerar la naturaleza de todos los artículos”; por lo tanto, se deberían derogar todos los que fueron declarados inconstitucionales, ya que eliminar solamente uno no sería “justo”.

Al no votarse en la comisión de Diputados, el artículo que plantea la derogación se “cae” de la Rendición de Cuentas, pero luego el Senado puede redactar uno aditivo e incluirlo. En caso de que eso suceda, el proyecto volvería a Diputados, pero en esa instancia sólo está permitido votar por sí o por no a ese cambio, sin opción a modificaciones.

En tanto, a la coalición todavía le resta definir de dónde sacará la partida de dinero para compensar lo que se le quita a la Universidad de la República por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Andújar sostuvo que está “convencido” de que podrán encontrar de dónde reasignar, aunque seguramente una parte se va a encontrar en Diputados y otra en el Senado. “Porque la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad está marcado en etapas: el primer año es 25%, el segundo otro 25%, y así sucesivamente. Entonces, Diputados se hace cargo y tiene iniciativa sobre la primera etapa, y después ojalá que el Senado desde el punto de vista conceptual lo entienda de la misma forma que nosotros y se haga cargo de las otras etapas”, señaló.

Los cabildantes y la salud

Varios artículos del inciso 12 del proyecto, referidos al Ministerio de Salud Pública (MSP), no serán votados en comisión. Andújar subrayó que no prosperarán “simplemente por el hecho de que se tienen que tratar con mejor técnica legislativa, en la comisión especializada en la materia”, es decir, en la de Salud. Sostuvo que eso es “lógico”, ya que no son artículos “de carácter presupuestal”, y puso como ejemplo el 276, que crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, una persona jurídica de derecho público no estatal que tendrá a su cargo “el contralor asistencial y económico financiero de los prestadores integrales de salud”.

“No creo que aquellos que estamos trabajando en este tipo de proyectos de ley tengamos que tratarlo a la ligera. Entonces, que la Comisión de Salud los trate específicamente y saque de esa iniciativa un buen proyecto de ley”, indicó Andújar.

Que no se voten algunos artículos de salud, sobre todo el de la agencia de contralor, causó molestia en CA, justamente el partido al que pertenece el titular del MSP, Daniel Salinas. “Nos va a explotar otra Casa de Galicia en la cara y los blancos no quieren controlar nada”, comentaron a la diaria fuentes cabildantes. Además, agregaron que los nacionalistas están actuando “en contra” del subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, que es del PN. Sobre este punto, el PC tiene un matiz: plantea que se cree el organismo contralor, pero no como una agencia, sino dentro del ministerio.