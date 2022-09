Este martes, previo a la imputación del jefe de custodia de Presidencia, Alejandro Astesiano, por falsificar documentación para que ciudadanos rusos accedieran a cédulas de identidad y pasaportes uruguayos en el marco de una asociación para delinquir, el presidente se refirió al caso en una rueda de prensa durante un acto en Fray Bentos.

Lacalle Pou fue consultado a propósito de su declaración, en la conferencia de prensa que realizó el lunes, en la que aseguró que Astesiano tenía antecedentes penales, a pesar de que sobre él recaían más de 20 indagatorias, según se divulgó en setiembre del año pasado. Al respecto, Lacalle Pou dijo: “Me enteré por la prensa al igual que ustedes”. Y agregó: “Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano, no figuraba antecedentes penales ninguno”.

“Cuando yo recibo los datos los analicé. No había antecedentes penales hasta que ahora sale. Hay dos fichas: está la ficha a la que uno tiene acceso y está la otra ficha donde están los antecedentes penales. Si hubiera sabido, otra hubiera sido la situación. Insisto, me ameritaba confianza, hasta esto, que es un balde de agua fría”, continuó.

Ante la pregunta de si el difunto exministro del Interior Jorge Larrañaga le advirtió sobre el historial de su custodio personal, Lacalle Pou respondió que no lo recordaba. “Lo que sí es cierto es que cuando empezó el gobierno o antes de empezar, obviamente, hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y que no había antecedentes penales. Pudo haber sido Jorge [Larrañaga], no lo recuerdo, sí recuerdo de otra persona que me habló de este tema”, contó.

Sobre qué medidas tomará, se limitó a decir: “Empezaré a andar solo”. Luego dijo que empezará a poner más “filtros” en la contratación del personal ya que, a su entender, “tropezar dos veces con la misma piedra no es mala suerte”.

Por otra parte, al igual que en conferencia de prensa, el presidente destacó que la Justicia debe “actuar a fondo” y manifestó sentir “una enorme tranquilidad” de que la Policía y Fiscalía actuaron con independencia, al punto de llegar a la residencia presidencial el domingo por la noche y llevarse “detenido al custodia personal del presidente de la República”. “El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal, en lo político ni que hablar, pero habla bien de la República”, reconoció, y agregó: “Si hay algún responsable soy yo”.

También hizo una cronología de su vínculo con Astesiano: “Lo conozco en el 99, no trabaja conmigo pero en la campaña...; en 2004 no trabajó conmigo, en 2009 tampoco. En 2014 dio una mano en la campaña. Ahí lo conocí. En 2019 da una mano en la campaña y genero cierta confianza. Era muy efectivo en el trabajo, la relación personal era muy buena, cumplía su función a cabalidad”.

Lacalle Pou contó que tras la rueda de prensa del Frente Amplio, en la que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, criticó que el mandatario haya calificado de “intachable” al funcionario, el presidente sólo mencionó que se comunicó telefónicamente, pero que no daría detalles de la conversación, ya que le “gusta hablar mano a mano”. Además, exhortó a que le pregunten a Pereira sobre el contenido de la charla: “Pregúntenle a él”.

Desde Presidencia informaron que Astesiano fue cesado y que su contrato quedó sin efecto luego de su imputación.