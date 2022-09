Cuando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se trató en la Cámara de Diputados, hubo un artículo que le dio varios dolores de cabeza a la coalición: el que quitaba el adicional del Fondo de Solidaridad en forma progresiva –25% anual hasta llegar al total, en 2026–. Dentro del oficialismo hubo muchas idas y vueltas para ver de dónde se sacaban los fondos que equilibraran la pérdida de ese dinero, que se destina a la Universidad de la República (Udelar). Finalmente, como se sabe, la coalición no llegó a un acuerdo y ese artículo no fue aprobado en Diputados.

De todos modos, dentro del Partido Nacional (PN) estaba latente la idea de reflotar ese artículo en el Senado, pero había dudas de si era posible constitucionalmente. Por eso el oficialismo le consultó al departamento de Jurídica del Palacio Legislativo. La respuesta, a la que accedió la diaria, fue afirmativa. Luego de citar la jurisprudencia relacionada, en el documento se sostiene que “no debe descartarse de antemano en su tratamiento por el Senado un artículo votado en forma negativa por la Cámara de Representantes”.

El viernes, el senador blanco Gustavo Penadés, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta, que está tratando la Rendición de Cuentas, fue consultado sobre el tema en una rueda de prensa. Contestó que en la coalición están analizando “si este es el momento oportuno” para eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad, y subrayó que “lo primero es intentar que la Udelar no pierda recursos”. “Como estamos enfrentando el problema de dónde y cómo sustituimos lo que se eliminaría con el Fondo de Solidaridad, está en tela de juicio si se puede volver a imponer ese artículo o se mantendrá el criterio que se tuvo en la Cámara de Representantes, que por este año el Fondo de Solidaridad no se tocaría”, finalizó.

A su vez, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, también integrante de la comisión, señaló a la diaria que siguen con la misma postura que tuvo su partido en Diputados: “Si no se le encuentra otra financiación”, no apoyarán la quita del adicional. De todas maneras, sostuvo que hay que “reestudiar” el Fondo de Solidaridad, porque “el problema es que hay muchos profesionales, sobre todo jóvenes, que no lo pueden pagar”.

“Entonces, hay que buscar algo que esté en relación con los ingresos de los profesionales, porque si no, estamos generándoles un problema a los profesionales, particularmente en aquellas profesiones en que no hay trabajo. Aprobar impuestos que no se pueden pagar no es sensato”, sostuvo. Además, dijo que “incluso a la Udelar no le sirve tener un tributo que la gente no paga porque no puede”. No obstante, acotó que “en la locura de temas que es la Rendición de Cuentas”, este es un asunto que se debería tratar por separado.

Otro tema candente en el seno de la coalición es el de las transferencias del Instituto Nacional de Carnes (INAC) para la ciencia, que ni en el PN ni en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es visto con buenos ojos. Domenech dijo que en CA no hablaron sobre ese tema expresamente, pero en su caso tampoco apoya que se le quiten recursos al INAC, porque es un instituto “que funciona bien y es importante”, y además sería “desvestir un santo y vestir otro”.

Zubía busca convencer a senadores para que apoyen su iniciativa de sistema de adjudicación de fiscales

Cuando el proyecto de Rendición de Cuentas se trató en la cámara baja, a último momento se incorporó, por iniciativa de legisladores de la coalición, un artículo que establece un “sistema aleatorio del criterio de distribución de denuncias” en la Fiscalía, planteando “la realización de procedimientos en función de parámetros de azar o predeterminación objetiva, sin la posibilidad de que la voluntad humana determine las asignaciones”. Cuando Juan Gómez, fiscal de Corte, compareció ante la comisión del Senado hace pocos días, criticó este artículo, ya que “generaría una saturación en las fiscalías porque no se realizaría una filtración previa relacionada con novedades policiales”.

En tanto, el domingo el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, uno de los impulsores de ese artículo, escribió en su cuenta de Twitter que “lamentablemente” viene siendo criticado por Fiscalía, y sostuvo que sería “una vergüenza” que se siguiera distribuyendo las denuncias “eligiendo” la fiscalía. En diálogo con la diaria, Zubía dijo que esa crítica se debe a que están suponiendo, “erradamente”, que con el cambio que propuso “se va a tener que distribuir aleatoriamente todos los expedientes que ingresan en Fiscalía”.

El diputado sostuvo que eso muestra que “no han leído con detenimiento el artículo”, ya que “establece pasos, a los efectos de la depuración y la asignación”, por lo tanto, se consigna “la posibilidad de que, previamente a la asignación, se sigan desarrollando las tareas de depuración que actualmente se hacen”. En concreto, el artículo dice: “Lo establecido en esta disposición no afectará otras tareas que se puedan realizar con anterioridad a la asignación, en cuanto no vulneren el criterio precedentemente expuesto”. Por lo tanto, según Zubía, si se aprueba el cambio, el Departamento de Priorización y Asignación “hace primero la depuración y luego la repartición de expedientes”.

“La pregunta central: ¿es correcto designar fiscales con una actitud voluntaria por parte de la Fiscalía, o lo correcto es que sea aleatorio? Cae de maduro que la pregunta tiene una sola respuesta: el fiscal no puede ser designado arbitrariamente, se presta para cualquier tipo de abusos”, sostuvo.

Por último, Zubía señaló que ha mantenido conversaciones con senadores de la coalición para explicarles la iniciativa, porque “le tienen que preguntar al que sabe”. “Y los que saben de este tema son [los diputados Eduardo] Lust, [Mario] Colman y yo, porque somos los que impulsamos el cambio”, finalizó. A su vez, sobre este artículo, Domenech dijo que en CA son partidarios de que se apruebe, porque “eso ya sucede en el Poder Judicial”.