El periodista Gabriel Pereyra denunció el domingo que inteligencia policial ordenó que le hicieran seguimiento, lo que motivó una investigación de urgencia en el Ministerio del Interior (MI), ya que el ministro Luis Alberto Heber aseguró que no hubo orden política de vigilar a periodistas. Según divulgó Pereyra este martes, luego de una conversación con Heber, la investigación fue una consulta interna entre funcionarios de Inteligencia, para saber si alguien confesaba haber dado la orden, pero nadie lo hizo.

“Uno espera que una investigación la haga un organismo independiente. Además, no es solamente preguntarles, se les podría haber pedido a los policías involucrados los celulares, ver si los entregaban voluntariamente y ver si había alguna llamada que los contactara, no sé, alguna investigación de verdad. Esto fue un interrogatorio a ellos mismos”, opinó este martes Pereyra en diálogo con la radio M24.

El periodista comentó que le trasladó esta preocupación al ministro Luis Alberto Heber, pero que a su vez entiende que “si esto es lo que dispone el ministerio, ya está”. Para él este tipo de situaciones genera “un poco de inquietud” en los periodistas, que se suma a las declaraciones del sindicato policial, que aseguran que tienen los celulares intervenidos. “A mí personalmente no me mueve la aguja, pero cuando aparece un episodio de estos hubiera sido bueno recibir la señal de que se hace una investigación, claramente”, dijo Pereyra.

Asimismo, agregó que además de confiar en la información brindada por diversas fuentes, le llegó este lunes una grabación de funcionarios de Inteligencia en la que se escucha “una gran agitación porque mucha gente -no sé cuánta gente es mucha- sabía que esto estaba pasando y que la orden había venido de arriba y no de las autoridades civiles”, aseguró.

Amnistía Uruguay también cuestionó la investigación del MI. Lucía Pérez, directora ejecutiva de la organización, consideró que el caso que involucra al periodista “es gravísimo y la respuesta de las autoridades ha sido difusa, poco creíble y carente de garantías”. A su vez, Pérez recordó que Amnistía Uruguay viene denunciando “el deterioro de la libertad de expresión”, lo que se refleja en las dificultades para acceder a la información pública o el aumento de juicios contra periodistas. “Remontar esta situación implica un esfuerzo en tiempo, en recursos y en reparación de daños mucho mayor que hacer las cosas bien y cuidar la democracia. No sigamos pensando que somos el ejemplo porque, claramente, salimos de ese lugar”, señaló este martes.

Tal como lo había hecho en su programa de Sarandí este lunes, Pereyra deslizó que la responsabilidad no es de los jerarcas de Inteligencia, que no se lanzarían con una orden de este estilo, sino que llegó desde las autoridades ministeriales. “Los hombres que tienen poder e incidencia sobre Inteligencia son el director nacional de la Policía, Diego Fernández, y el coordinador ejecutivo; no estoy diciendo que ellos dieran la orden porque no tengo prueba de eso”, aclaró.

Por otra parte, Pereyra reiteró esta mañana que no hará una denuncia en el ámbito penal, como le sugirieron desde la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que este lunes tuvo una reunión con el ministro Heber al respecto. El periodista comentó que no es socio de APU pero destacó que “se portaron muy amablemente conmigo, me llamaron, se pusieron a disposición”.

APU le solicitó a Heber una reunión por este tema, que se concretó en la tarde del lunes. Allí el ministro les informó a los dirigentes del sindicato de trabajadores de la prensa que la investigación administrativa había concluido sin evidencias de que se hubiera ordenado seguimiento al periodista. Pereyra había mencionado que la orden se transmitió en una reunión del 22 de setiembre, en el edificio de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, pero Heber les dijo a los integrantes de APU que en las actas de ese encuentro no hay datos sobre ese seguimiento.

“Lo que informa el ministro es que esas reuniones se realizan de forma rutinaria -de hecho, de forma diaria-, en la estructura de la Dirección de Inteligencia y los testimonios de los participantes no dan cuenta de que haya existido ningún tipo de orden de un seguimiento del periodista”, señaló el presidente de APU, Fabián Cardozo, luego de la reunión con el ministro. Cardozo aseguró que el sindicato respaldaría al periodista si decide presentar una denuncia penal sobre el caso.

De todas formas, Pereyra sostuvo que no hará la denuncia “porque la verdad no tengo ganas. Yo sé lo que es estar en un juzgado, darle más trabajo a un fiscal con todo el trabajo que tienen, ¿para que llegue a qué? Capaz que no estoy haciendo lo correcto con no hacer la denuncia, pero la verdad es que no tengo ganas”.

Fernando Pereira criticó investigación del Ministerio del Interior: “No se tomaron el tiempo debido”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que el lunes dijo que este caso “podría ser otra faceta del espionaje en democracia”, cuestionó este martes la investigación del MI sobre el tema. En diálogo con Doble click, consideró: “A mí no me parece que en seis o siete horas se puede llegar a la conclusión de que no hubo ninguna orden de seguimiento, porque esto no condice con una investigación seria”. “Una investigación administrativa sensata, seria, responsable, lleva más tiempo, lleva hablar con todo el mundo, lleva hablar con toda la gente que participa en el equipo de Inteligencia. Entonces, me da la impresión de que no se tomaron el tiempo debido para aclarar una circunstancia que a todas luces por lo menos luce como sospechosa”, señaló.