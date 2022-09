El sábado se reunió la Mesa Nacional de Por la Patria, sector del Partido Nacional (PN), y se deslizó en más de una oportunidad que su líder, el senador Jorge Gandini, debería ser uno de los candidatos a la presidencia en 2024. Por ejemplo, el exdiputado José Quintín Olano, actual director departamental de Salud de Treinta y Tres, señaló que todos creen que el precandidato del sector mayoritario del PN “va a ser el más fuerte”, pero “va a liderar una elección donde el líder natural”, el presidente Luis Lacalle Pou, no estará, entonces “lo van a comparar con él”.

“Y si ese candidato, electoralmente, tiene algunas dificultades, quien o quienes lideren la otra mitad del partido van a ser un elemento fundamental para que el PN siga siendo la mayoría de la coalición y que la coalición vuelva a ganar”, agregó.

En ese marco, dijo que sabe que eso “puede generar alguna incomodidad” en algunas personas, empezando por Gandini, pero su nombre “tiene que estar en esa vitrina” y lo tienen que poner ahí, “tiene que aparecer entre los posibles candidatos porque es el mejor legislador, se mueve en el Parlamento, conoce el partido y el país”. Además, subrayó que las 46 agrupaciones que lo apoyan en todo el país son “una inmensa estructura nacional en política, imprescindible para desarrollar cualquier contienda electoral, y Por la Patria la tiene”. “Quiero que Jorge nos diga hoy que si le toca, lo va a asumir y va a estar. Nos lo tiene que decir hoy. Reúne las mejores condiciones y sería una gran desinteligencia del PN no mostrarlo como uno de los posibles candidatos”, acotó.

Por su parte, Omar Lafluf, intendente de Río Negro, subrayó que “cada vez” que a uno de ellos le pregunten quién puede ser candidato, contestarán “Gandini”, “y que esté en la discusión, que esté en el ruido y que sea uno más de los nombres que hoy se están manejando”, con lo que se ganó un mar de aplausos. “Nosotros no venimos acá a decir ‘Gandini tiene que ser candidato’, sino que queremos que esté en el ruido y en la discusión: tiene méritos más que suficientes. Después, la población decidirá en la interna quiénes serán o no serán”, agregó.

En diálogo con la diaria, Gandini recordó que más allá de la corriente mayoritaria, hay un espacio dentro del PN que en la elección interna pasada fue ocupado por tres candidatos, Juan Sartori, Jorge Larrañaga y Enrique Antía, y obtuvo la mitad de los votos de partido, pero hoy “no tiene claramente quien lo represente”. Por lo tanto, en ese contexto es que varios dirigentes de Por la Patria quieren que Gandini sea candidato.

“Mi respuesta es que no es el momento de poner candidatos arriba de la mesa, porque si nos distraemos de la gestión, no hay dios que gane. Al gobierno le tiene que ir bien para que cualquiera gane la próxima elección”, indicó. Subrayó que su sector tiene previsto un congreso para el primer semestre de 2023, en el que sí tendrán que tomar definiciones. De cualquier manera, agregó: “Si me toca a mí, no tengan dudas de que acepto el desafío. Como buen blanco, no se rechazan las responsabilidades”, finalizó.