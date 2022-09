Este viernes en una recorrida por Maldonado, el presidente Luis Lacalle Pou se volvió a referir a la situación de su exjefe de seguridad Alejandro Astesiano, que fue procesado con prisión preventiva por tres delitos relacionados a la falsificación de documentos. Lacalle insistió con que él no miente y que cuando dijo que no tenía antecedentes penales lo hizo porque esa era la información que tenía, aunque después se supo que era falso.

“Yo no miento, yo digo la verdad. Me puedo equivocar, pero no les voy a mentir. Cuando yo dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio documentación dije la verdad y para mí eso es importante para con el país. Un presidente que se equivoca pueden tener, ahora, ¿que les mienta? No, no les va a mentir”, dijo en una rueda de prensa.

Consultado sobre si le ocultaron información, el mandatario afirmó: “Si respondo que sí estaría hablando de una intención manifiesta de engaño, lo que sí no me dieron la información correcta”.

Con respecto a las acciones que va a tomar, repasó que pidió los antecedentes de todos los integrantes de su seguridad, y en base a esa documentación que llegará en los próximos días, evaluará si corresponde tomar alguna otra acción. Asimismo, recordó que en el Ministerio del Interior se desarrolla una investigación de urgencia para determinar cómo pudo llegar a sus manos información incorrecta.

Lacalle Pou también mencionó las críticas que han llegado sobre el manejo de este caso y aseguró que no le extrañan: “Un gobierno y un presidente están sujetos a la crítica, que tengan razón o no, no me corresponde a mí. Cualquier cosa que haga el gobierno le van a pegar, a veces le van a pegar con razón y a veces sin razón”.

Por otra parte, habló desde lo personal y reiteró que esta situación le “afecta” como a “cualquiera” en una situación en la que “se brinda confianza y la confianza no se devuelve”. “Hablaba con un par de amigos... En la vida uno tiene formas de ser: sos confiado y estás expuesto a que fallen esa confianza, o sos un desconfiado y no te podés relacionar. Creo que la gente es buena, estoy convencido de que la mayor cantidad de gente es buena, lo que pasa es que confiar tiene estas cosas, que a veces te fallan”.