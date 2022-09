La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) es un organismo en etapa de construcción, ya que cuenta con escasez de funcionarios para sus tareas de contralor. Por ello, acudió el viernes al Parlamento para defender el pedido presupuestal para contratar tres abogados y un contador, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Senado. Esos fondos ya fueron votados en Diputados y la sesión en la cámara alta incluyó un intercambio con el Frente Amplio (FA) sobre los indicadores de cumplimiento que mostró el organismo. Luego, la presidenta Susana Signorino, aclaró el asunto ligado a la falta de personal y dijo que hay “cuellos de botella”, por ejemplo, con las declaraciones juradas.

La Jutep recibe al año más de 6.000 declaraciones juradas de distintos funcionarios públicos obligados por ley a presentar la información. “Este tema ha trascendido porque a partir de esta administración las declaraciones juradas se publican”, señaló Signorino. El caso más resonante ha sido el del senador blanco Juan Sartori, que no presentó -pese a la obligación legal- la declaración jurada de su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovlev, incumplimiento que está siendo investigado y por el que el legislador deberá comparecer ante la Jutep.

En la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la senadora del FA Silvia Nane consultó a la delegación de la Jutep sobre el “informe de gestión” que se presentó en virtud de la Rendición de Cuentas. Allí, según relató, figura que se recibieron 6.154 declaraciones juradas el año pasado, hubo 207 personas omisas, y el indicador de cumplimiento fue 118%. “La meta 2021 era del 100% y el valor es 118%. No me cierra, si hay 207 omisos, en qué lugar están reflejadas esas omisiones”, dijo Nane.

También la legisladora consultó sobre otro porcentaje de cumplimiento que aparece en el informe: 100% de denuncias evacuadas. “Si estamos en un 100% de cumplimiento, eso querría decir que no tienen denuncias pendientes. Si ya fueron todas evacuadas, la consulta concreta es si no tienen denuncias pendientes de procesamiento”, planteó.

En sus respuestas, Signorino admitió falencias al remitir esa información. Sobre las declaraciones juradas, sostuvo que el 118% de cumplimiento “es la cifra que arroja el sistema”, pero explicó: “Lo que sucede es que nosotros damos la oportunidad de que si alguien cometió un error al presentar su declaración jurada, pueda hacer una declaración complementaria; en esos casos el sistema las toma como nuevas declaraciones. Eso tiene que corregirlo quien nos hace el ‘mantenimiento del sistema’, es algo muy específico”.

Sobre la cuestión de las denuncias procesadas por la Jutep, su presidenta aclaró que “en realidad están todas evacuadas, pero el término tal vez no sea el correcto; deberíamos decir que todas están siendo tratadas, o sea, que no hay ninguna que no hayamos visto, y están en distintas etapas”.

En línea con el pedido de recursos y la escasez de personal, la jerarca planteó: “Imagínense que en cuanto al asesoramiento jurídico tenemos un cuello de botella imponente porque hay una abogada que también evacua dudas sobre declaraciones juradas”.

De hecho, las autoridades repasaron que la Jutep no tiene “mandos medios” y hay una única “abogada multiuso” para encargarse de diversas tareas. “Nuestro organismo, como órgano superior de control contra la corrupción, debe velar enfáticamente por lograr el objetivo primordial de prevención y erradicación de la corrupción. Estas funciones deben ejercerse con el asesoramiento de abogados con solvencia en la materia, pero nuestra institución carece de este tipo de profesionales en su padrón presupuestal”, sostuvo Signorino. Al respecto, la senadora del FA Amanda Della Ventura manifestó: “La solicitud de recursos humanos [en la Rendición de Cuentas] pasa específicamente por lo técnico y eso nos llama la atención porque creemos que también falta otro tipo” de personal en la Jutep.

En respuesta, Signorino admitió que el organismo precisa “más funcionarios”, pero detalló que cuando desde el Ejecutivo “preguntaron qué necesidades teníamos, nos plantearon que fueran sin costo”; sin embargo, “nos atrevimos a presentarlas con costo” y, en función de las prioridades, “hoy necesitamos esos abogados y un contador” para “en una segunda etapa pedir más funcionarios administrativos”.