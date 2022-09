La participación de Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio (FA), como observador internacional en los referéndums que desde el domingo impulsa Rusia en los territorios ocupados de Ucrania para efectivizar su anexión generó rechazo tanto del gobierno de Luis Lacalle Pou como de su propia fuerza política.

Hagobian es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del FA y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe-Juvenil (Copppal); además, desde este año trabaja en la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Hagobian participa en la votación en Zaporiyia, mientras que los otros referéndums se llevan a cabo en Donetsk, Lugansk y Jersón hasta este martes.

Según consignó Búsqueda, Hagobian ha hecho declaraciones a medios locales sobre su participación en estas elecciones. “Estoy en nombre de 67 organizaciones de partidos latinoamericanos de 30 países. Todos quieren asegurarse de que todo sea legal aquí. Esperamos que la gente pueda expresar su opinión libremente”, dijo a la agencia RIA Novosti.

Por otra parte, al canal de televisión RenTV dijo que “los hechos en este país son interpretados por los medios de comunicación a favor de potencias extranjeras. Por eso, es importante estar aquí y ver lo que está pasando sin intermediarios. Queremos que este evento sea un triunfo de la democracia y que la gente pueda determinar con libertad e independencia su propio destino”.

Además, al mismo medio agregó: “Por sugerencia de Estados Unidos, Rusia es un invasor. Pero ahora vemos que en realidad aquí hay un pueblo organizado que puede autodeterminarse libremente, por lo tanto ellos deciden su futuro y su destino”.

Tras estas declaraciones, Hagobian escribió en su cuenta de Twitter: “La observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero sí obtener información de primera mano. Estoy en mi licencia personal en Moscú en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia”.

Cancillería se desmarca de participación uruguaya

Este lunes por la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para rechazar una nota informativa publicada por el Ministerio de la Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, en la que Uruguay aparece como uno de los países que avalan con su participación la legitimidad de los referéndums organizados por Rusia.

“En forma alguna el gobierno uruguayo ha manifestado apoyo a dichos referéndums, ni han existido acciones o declaraciones que de forma directa o indirecta permitan suponer que las autoridades nacionales avalan estos pronunciamientos a todas luces ilegales”, comienza el comunicado de la cancillería.

Desde el ministerio se detalla que “Uruguay no ha enviado observadores para dichos referéndums. Sostiene que la participación individual del Señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno en torno a este tema” y subraya que “así lo ha dejado en claro ante las autoridades de Ucrania”.

El gobierno asegura que ha respaldado en varias oportunidades la independencia de Ucrania. La última vez fue este lunes en el discurso que brindó el ministro Francisco Bustillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que condenó la invasión rusa.

Asimismo, la cancillería reitera que “no avala las acciones de cualquier naturaleza destinadas a legitimar la ocupación a través del uso de la fuerza de parte del territorio ucraniano, tal como lo ha expresado reiteradamente en sus posiciones oficiales realizadas ante múltiples foros internacionales”.

En declaraciones a El Observador, el cónsul honorario de Ucrania, Diego Guadalupe, dijo que el mensaje del ministerio ucraniano no apuntaba al gobierno uruguayo, sino en particular al miembro del FA. “No existe ningún conflicto o controversia de Ucrania respecto de la posición de Uruguay en cuanto a la invasión rusa”, dijo Guadalupe.

Agregó que Hagobian “no tiene representación oficial de ningún tipo ni Ucrania lo ha acreditado de forma oficial en ninguna representación de nada”, y opinó: “Es más, el ciudadano, más que observador, adquirió la calidad de colaboracionista con la visión rusa. Y en ese carácter sería observado por las autoridades ucranianas”.

Frente Amplio asegura que no tiene relación con el viaje

“Ante los trascendidos de prensa queremos informar que Sebastián Hagobian no se encuentra en Rusia en representación del Frente Amplio ni de Asamblea Uruguay. Está realizando un viaje particular y en ningún caso representa ni cuenta con el respaldo de esta fuerza política”. Con ese breve mensaje, emitido este lunes por la noche, el FA se desmarcó también del viaje de Hagobian.

Además, el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló en una rueda de prensa consignada por El País que “el FA no sólo no lo respalda sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea. Vamos a discutir con él cuando llegue a Montevideo. Tenemos un problema de forma: Hagobian no está en nombre del FA siguiendo el referéndum de Ucrania”.