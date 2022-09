La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles y volvió a poner sobre la mesa uno de los proyectos insignia de una parte de la coalición de gobierno: el de una nueva ley de medios que sustituya a la vigente de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en 2014. El texto tiene alineados al Partido Nacional (PN) y al Partido Colorado (PC), no así a Cabildo Abierto (CA), que mantiene discrepancias y, por ese motivo, está trancado desde 2020. Precisamente, es esta última fuerza política la que tiene la llave para su aprobación, ya que el Frente Amplio se opone.

El diputado del PC Martín Melazzi anunció que propondría en la reunión que el proyecto se pusiera a votación en la próxima sesión de la comisión, y así lo hizo. Según dijo a la diaria, eso ya fue acordado con la presidenta de la comisión, la legisladora del PN Valentina dos Santos. Por ese motivo manifestó que se entregó “un borrador a la oposición para que tenga días para analizarlo”, y que, como el próximo miércoles está prevista la visita del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se convocará a otra sesión extraordinaria en setiembre para llevar a cabo la votación.

Aseguró que las propuestas del partido que lidera Guido Manini Ríos ya fueron incorporadas al escrito. Su idea, por tanto, es que se ponga a votación ya sea que CA garantice su aprobación o no. Sebastián Cal, el diputado de CA en la comisión y además coordinador de bancada de su partido, dijo a la diaria que “lo peor” que le puede pasar a la coalición de gobierno es que el proyecto “pase al plenario y no tenga los votos” para su aprobación.

“Me parecería un desacierto y nos haría un daño muy grande que eso pasara”, apuntó Cal, quien no estuvo presente en la sesión del miércoles, pero aseguró que todavía su fuerza política no tuvo respuesta a las propuestas que hizo. Según su versión, la idea de Melazzi no es positiva porque estaban “muy próximos” a alcanzar un consenso, “pero hay que sentarse a hablar”.

“El diputado Melazzi ha tenido grandes presiones que han venido desde actores del Poder Ejecutivo que son integrantes de su partido”, dijo en referencia a Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, quien días atrás preguntó por Twitter “qué impide poner en el orden del día” la votación del proyecto. “Yo entiendo esa postura, que ante semejantes presiones, sobre todo cuando vienen de su partido, uno intente subsanar esos temas, pero qué voy a hacer”, planteó Cal, quien agregó: “Sería una lástima que en un tema más tuviéramos que votar divididos, pero no sería ni el primero ni el último”.

Fuentes del PN indicaron a la diaria que no están de acuerdo con que se disponga la votación del proyecto sin los votos de CA y que se buscará el consenso.