Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, 51% de los uruguayos votaría para modificar la Constitución y que se habiliten los allanamientos nocturnos en caso de que se realice un plebiscito en las elecciones de 2024, como proponen desde el Partido Nacional. Mientras tanto, 26% dijo que votaría para “no modificar” la Constitución, es decir, que se mantenga la prohibición de los allanamientos nocturnos; 21% indicó que por el momento no lo tiene decidido y el restante 2% prefirió no contestar.

De acuerdo a lo que votaron en las pasadas elecciones, 50% de quienes dieron su voto al Frente Amplio no votarían para modificar la Constitución, mientras 26% respondió que sí, otro 22% que no lo tiene decidido y el restante 2% prefirió no contestar. En tanto, en la coalición multicolor 82% estaría dispuesto a votar que se habiliten los allanamientos nocturnos, 6% no y 12% no lo tiene definido.

82% de los consultados manifestó estar al tanto de la discusión parlamentaria sobre la posibilidad de permitir los allanamientos nocturnos, mientras que 17% no y el 1% restante no contestó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que se puedan realizar allanamientos por la noche por parte de las fuerzas de seguridad pública, 36% dijo estar “totalmente a favor” y 24% “a favor” –60% en total–, 13% “ni a favor ni en contra”, 11% en contra, 13% “totalmente” en contra y el restante 3% no contestó.

Por otro lado, 28% expresó que está “muy de acuerdo” con que se realice un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, 27% “de acuerdo”, 17% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 16% en “desacuerdo”, otro 11% “muy en desacuerdo” y 1% no contestó.

10% de los que votaron al FA en 2019 manifestaron estar “muy de acuerdo” con la idea de realizar un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, mientras que 22% expresó estar solamente “de acuerdo”, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 25% en desacuerdo y 23% “muy en desacuerdo”.

Mientras tanto, entre los votantes de la coalición multicolor el panorama es distinto, puesto que 44% expresó estar “muy de acuerdo” con el plebiscito, 30% de acuerdo, 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 11% “en desacuerdo”, 3% “muy en desacuerdo” y el resto no respondió.