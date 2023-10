La Cámara de Representantes rechazó el proyecto de ley del nacionalista Jorge Gandini que buscaba inhibir a quienes tengan cargos en las comisiones binacionales de hacer política partidaria, tal como sucede con los directores de los entes, dado que en el Partido Colorado (PC) y en parte del Partido Nacional (PN) no se llegó a un consenso. Al ser tratado como “grave y urgente”, el proyecto necesitaba de los votos de dos tercios de los integrantes de la cámara, pero naufragó.

Mientras tanto, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta está a estudio un proyecto similar al del senador blanco que provino del gobierno. Ese documento busca un nuevo “régimen de designación y cese de delegados uruguayos” en las comisiones binacionales, tanto la de Salto Grande como la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo.

Gandini dijo en una rueda de prensa que espera que “no naufrague” el proyecto del Poder Ejecutivo, y lamentó que no prosperara el suyo, dado que “agregaba una entrada en vigencia prontamente y, por lo tanto, el impedimento”. “Nos perdimos una oportunidad de dar una buena señal”, sostuvo, y cuestionó que por el momento no hayan renunciado todos los ediles contratados de forma directa desde mediados de 2020.

Gabriel Rodríguez, expresidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, dijo en diálogo con la diaria que compartía el proyecto de Gandini, más allá de que era “perfectible” y “podría ser un poco más exigente todavía”, por ejemplo, al imponer la restricción a la actividad política por todo el periodo siguiente y no sólo hacer renunciar un año antes a la actividad política.

Apuntó que el proyecto que se había presentado era un “avance muy importante” porque, además de igualar la situación de los representantes de Uruguay en las comisiones binacionales a cualquier integrante de ente autónomo, “era un buen final para esta primera etapa de todo el problema que ha sucedido en Salto Grande”.

Para Rodríguez, “el hecho de que no se haya aprobado es una señal de preocupación porque muchos de los diputados que votaron por unanimidad en la interpelación algunas propuestas ahora empezaron a no estar de acuerdo, algunos con la excusa de que tenía defectos u otros de que era inconstitucional”.

En tanto, el expresidente de la CARU, el capitán de navío retirado Gastón Silberman, también compartía el espíritu del proyecto. Consultado por la diaria, afirmó que durante su gestión “había contribución” al desarrollo regional, algo que “era muy importante”, pero “no para hacer política partidaria de ninguna manera y menos que menos para acomodar gente”.

La discusión

Armando Castaingdebat, diputado del PN, dijo a la diaria que algunos nacionalistas no votaron el proyecto de Gandini porque preferían tratar el que envió el gobierno. En ese sentido, apuntó que en el Senado se votó por unanimidad “porque todavía no estaba presentado el del Poder Ejecutivo”: “¿Cómo vamos a ir en contra del gobierno?”, cuestionó.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone criticó el resultado de la votación, en el entendido de que era un “proyecto muy atinado presentado en tiempo y forma”, expresó a la diaria. “El PC dice que no lo vota porque esto le cambia las reglas de juego y estamos inhibiendo a quienes ocupan cargos [a que] no puedan hacer política. Eso es falso, pueden hacer política. Lo que tienen que hacer es renunciar en la fecha que establece la ley”, sostuvo, y planteó que no logran “entender” por qué no dieron sus votos.

De acuerdo al cabildante, desde la coalición de gobierno se le cambiaron las “reglas del juego a todos los trabajadores uruguayos” con la reforma jubilatoria. “Les dijimos que ahora tienen que trabajar más, entonces, ¿por qué no se le pueden cambiar las reglas de juego a cuatro o cinco que tienen unos privilegios enormes, con sueldos enormes y que pueden hacer política cuando todo el Parlamento se expresó? Estamos sorprendidos, no entendemos”, criticó.

Perrone sostuvo que si no se hace “algo” en Salto Grande, “evidentemente”, habrá una nueva interpelación, a instancias del FA. “La Cámara de Diputados fue contundente en el mensaje que dio y no se ha hecho nada. ¿Qué opción nos dejan?”, preguntó.

El diputado colorado Marne Osorio, que además es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, señaló a la diaria que el proyecto ahora será trabajado en conjunto con la Comisión de Constitución, en el entendido de que hay “dos dimensiones del abordaje”. Por un lado, el “componente legal y constitucional” y, por otro, el “ámbito binacional”.

Osorio adelantó que invitarán a representantes de “algunos ámbitos de gobierno” para que den su opinión al respecto. “Trataremos de ver si encontramos la sintonía necesaria como para poder encontrar un consenso” que no existió en el oficialismo. El colorado dijo que “no sería tan categórico” en decir que no se va a votar antes del 27 de octubre, fecha en que, eventualmente, los delegados deberían dejar sus puestos siempre y cuando se vote el proyecto de Gandini o el que envió el gobierno días atrás.

“Las conversaciones se están dando en este momento, hay algunos que tenemos alguna posición para tratar de darle la mayor celeridad posible. No digo que otros no la tengan, pero vamos a ver si la podemos concretar. Mi rol acá es tratar, más allá de mi posición personal, de ver si logramos que el tema camine, y yo quisiera que esto saliese lo antes posible”, concluyó.