Luego de que el Senado aprobara los artículos que introducen cambios a la ley de derechos de autor, por los que Spotify había amenazado, en dos oportunidades, con retirarse del país, la empresa volvió a pronunciarse, este jueves, pero no para confirmar su retirada del país, sino para plantear que espera que haya modificaciones en la reglamentación que atiendan sus reclamos.

“Nos decepciona saber que el Senado de Uruguay aprobó cambios significativos a las leyes de derechos de autor de música (artículos 329 y 330 de la Rendición de Cuentas). Estos cambios son ambiguos y confusos. En la medida en que esto pueda obligar a Spotify a asumir el costo de pagar dos veces por la misma música, esto haría insostenible nuestro negocio de conectar artistas y fans, y no nos dejaría otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay, en detrimento de los artistas y fans”, sostiene el comunicado que divulgó este jueves.

Los artículos que generaron la molestia de la empresa modifican el artículo 36 y el 39 de la Ley 9.739, respectivamente, y establecen, por un lado, que el intérprete de una obra literaria o musical “tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual”. De esta forma, se añaden las plataformas de internet o redes digitales, que no están contempladas en el artículo vigente.

En tanto, el artículo 331 agrega al artículo 39 el siguiente inciso: “Artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones musicales en audiovisuales, generan en todos los casos el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.

La opinión de la empresa es que la forma en que se reparten las regalías es un problema entre la productoras -fonográficas- y los intérpretes, y aseguran que, de aplicarse estas modificaciones, Spotify se vería “obligado a pagar dos veces”, ante lo cual -reiteró- dejaría “de prestar servicio en Uruguay”.

Consultado por la diaria tras hacerse público este nuevo pronunciamiento de la empresa, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, consideró que “quienes representan a Spotify en Uruguay están cambiando la estrategia”, dado que “primero amenazaron con irse para ver si evitaban la aprobación de estos artículos y, como no lo evitaron, en lugar de irse, ahora amenazan con que se van si no los satisface la reglamentación”, lo cual, a su entender, “es una prueba de que no hay que tomarse muy en serio esa clase de declaraciones”.

Dado que los artículos en cuestión están contenidos en el inciso del Ministerio de Educación y Cultura, corresponde a esa cartera su reglamentación. Al respecto, Da Silveira dijo que “ahora se abre un período de consultas y se buscará la mejor solución posible”, dado que “la ley marca los límites generales del asunto, luego la reglamentación hace las especificaciones que permiten que pueda aplicarse”. No obstante, prefirió no pronunciarse sobre lo que propone concretamente Spotify porque sería una “pésima técnica negociadora”.