En el marco de la XVI Semana Nacional de la Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron diversas medidas de sensibilización en distintas partes del país.

El presidente de la Unasev, Alejandro Draper, sostuvo que se sigue avanzando en relación a cuatro pilares, que son “educación, descentralización, fiscalización y coordinación”. En esa línea, anunció varias iniciativas, entre ellas, que se trabajará con la Secretaría Nacional del Deporte para incorporar escuelas viales en las plazas de deportes y que se trabaja en un proyecto de señalizaciones para garantizar la seguridad vial de personas con trastorno del espectro autista.

Durante el evento también habló el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, quien sostuvo que el objetivo es “revertir los altos índices de siniestralidad que tenemos en nuestras rutas a nivel nacional”. Sostuvo que es momento de pasar del “diagnóstico”, que “todos sabemos”, a “acciones concretas”.

En ese marco, sostuvo que existe “una decisión clara a nivel presupuestal de 500 millones de dólares focalizados en obras de infraestructura”, que también “ayudan a mejorar la seguridad vial”, y puso como ejemplo la construcción de terceras vías, rotondas o intercambiadores a desnivel. Agregó que al MTOP le “pegan” cuando anuncia que se incorporará “algún sistema de control de velocidad”, pero “si piensan que nos van a amedrentar con eso, es todo lo contrario”, opinó.

Falero sostuvo que es una obligación, cuando no se puede “intervenir con una obra de infraestructura de mayor porte”, implementar “mientras tanto medidas de reducción de velocidad en esos lugares donde se ha identificado por parte de Unasev y Caminera puntos críticos, y es lo que estamos haciendo”.

Adelantó que el MTOP está “analizando punto a punto para ver si la velocidad que está establecida como máxima es la conveniente o no, con datos arriba de la mesa de la realidad de infracciones que hoy se están cometiendo”. Explicó que, “a pesar de que no se esté multando”, tienen “detectadas infracciones en cada uno de los puntos de dispositivos de velocidad”. “Eso hace que los ingenieros viales de nuestra Dirección de Vialidad analicen en base a datos concretos si es lo más conveniente mantener ese límite de velocidad o puede variar, porque estamos abiertos, pero con datos, no con el ‘parecímetro’ de los uruguayos”, explicó.

Por lo tanto, adelantó que a fin de mes, en base a los informes que están recibiendo semanalmente, se realizarán modificaciones de velocidad en “siete u ocho puntos” de las rutas nacionales. “Esos puntos requieren cambiar la cartelería, y cuando tengamos todo pronto, sobre fin de mes, vamos a empezar a sancionar a aquellos que no cumplan con la reglamentación de tránsito y con lo que se le advierte claramente en la señalización que está colocada”, agregó.

Sostuvo que el MTOP advierte, con tiempo, “dónde están esos puntos, en tramitos de 800 o 1.000 metros, donde tenemos que bajar un poquito la velocidad porque ahí hay gente en riesgo”. Agregó que sólo “el 1% de las rutas nacionales tienen dispositivos de seguridad en tramos muy cortos”, y apuntó que “no es mucho pedir para lo que significa salvar vidas”.

Según datos de la Unasev, en el primer semestre de 2023 se registró una disminución de 29,3% de fallecidos por accidentes de tránsito respecto al mismo período del año pasado. Mientras que de enero a junio de 2022 hubo 133 víctimas fatales, este año hubo 94.