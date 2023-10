Los partidos de la coalición de gobierno aprobaron en el Senado citar en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de que este pidiera a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, este domingo ser recibido por la cámara. El Frente Amplio (FA), que acompañó con los votos la resolución, adelantó que de todos modos llevará adelante la interpelación al jerarca.

La moción fue firmada por los coordinadores de bancada Graciela Bianchi (Partido Nacional), Adrián Peña (Partido Colorado) y Marcos Methol (Cabildo Abierto).

Bianchi argumentó que es “público y notorio que el señor ministro, Luis Alberto Heber, ha solicitado ser recibido por el Senado”, con el objetivo de “aclarar la situación derivada de lo que todos conocemos como el asunto [Gustavo] Penadés en lo que se refiere a lo que se ha descubierto en el Ministerio del Interior”, en relación con el involucramiento de la Policía en la creación de un plan para incidir en la causa por la que fue imputado el exsenador.

“Hay una cosa que quiero aclarar. Al ministro le resulta exactamente lo mismo –doy fe– venir en régimen de comisión general que en régimen de interpelación. Nosotros elegimos la forma de comisión general porque entendemos que jurídica e institucionalmente es lo que corresponde por ser un ministro de Estado de nuestro gobierno, que pide él –no debe haber antecedente– venir a dar explicaciones”, explicó. Además del pedido a Argimón, Heber también le transmitió la necesidad de concurrir al Parlamento al presidente Luis Lacalle Pou, informó este martes El País.

La coordinadora del FA, Amanda Della Ventura, respondió que la coalición de izquierda no tiene “inconveniente” en citar en régimen de comisión general al ministro, pero eso no impide que la oposición siga adelante con la interpelación, tal como había previsto. “Nos parece que hay responsabilidades políticas” que “ameritan otro tipo de tratamiento en esta cámara”, apuntó Della Ventura. También puntualizó que, a diferencia de lo que había trascendido en la prensa, desde la coalición nadie se había comunicado con el FA para aprobar la moción del régimen de comisión general.

El senador colorado Germán Coutinho cuestionó la posición del FA y le respondió a Della Ventura que la coordinación para votar la moción se inició en la mañana. “Lo que les planteamos era que estábamos dispuestos a votar la interpelación si la votaban hoy, se lo dijimos a la coordinadora del FA antes de ingresar”, dijo el legislador, y expresó que la oposición parecería tener más “interés” en que el tema “siga mucho más en la prensa” que en que efectivamente se resuelva en el Parlamento.

Señaló que desde su partido tienen “dudas” e incluso “cuestionamientos” sobre el tema y valoró que el ministro llamó el domingo a Argimón y dijo: “Yo puedo sacar esas dudas en el lugar donde hay que sacar esas dudas, que es acá, en el Parlamento”. Aclaró que en el Partido Colorado están dispuestos “a cualquier régimen”, incluso a la interpelación, pero como partido que integra la coalición no la pueden proponer, por lo que esperaban que el FA planteara ese régimen este martes, pero dado que no lo hicieron, votaron la solicitud en régimen de comisión general.

El senador frenteamplista Óscar Andrade manifestó su malestar respecto de los cuestionamientos hacia el FA y sostuvo que la oposición “intervino en este tema la semana pasada, no fue que guardó silencio –otros sí lo hicieron–, e intervino pidiendo la renuncia del ministro, no en la prensa, acá, de manera contundente y categórica”. Manifestó que “cada día” se suman nuevos “escándalos” en el tema y que, al igual que la coalición de gobierno tiene “todo el derecho” de “convocar al ministro cuando le parezca necesario”, el FA tiene “todo el derecho de presentar la moción de interpelación” cuando le parezca que tiene “elementos suficientes”. Según dijo, la oposición se encuentra “recabando elementos” y presentarán la solicitud cuando les “parezca necesario”, no cuando “le convenga a la coalición”.