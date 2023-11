El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnábar, presentó este lunes en Subrayado los resultados de la encuesta de preferencias en la interna nacionalista, a ocho meses de las elecciones de junio de 2024. De ella se desprende una preferencia por la candidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que tanto en las preguntas espontáneas como frente a un “menú guiado” de nombres se impone frente a Laura Raffo, que lo secunda en ambos casos.

Ante la pregunta espontánea “a quién preferiría como candidato, sin mirar opciones, si la elección fuera hoy”, 28% de los blancos eligen a Delgado, 14% a Raffo, 6% al presidente Luis Lacalle Pou –aunque está inhabilitado de participar en los próximos comicios–, 5% a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, 2% al senador Juan Sartori, 2% al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, 2% también a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y 1% al senador Jorge Gandini.

Zuasnábar analizó que “ningún candidato monopoliza las preferencias y hay un alto nivel de indecisión”, dado que 39% respondió que no sabe o no contestó.

Laura Raffo tras reunirse con el presiente Lacalle Pou, el 25 de setiembre en Torre Ejecutiva. Foto: Ernesto Ryan

En tanto, con un menú de candidaturas guiado –lista cerrada–, 37% se inclina por Delgado, 29% por Raffo, 8% por Sartori –aunque todavía no está confirmada su postulación–, 5% por Argimón –que ya descartó la posibilidad de competir–, 5% por el ministro de Defensa Nacional, Javier García –cuya candidatura tampoco está confirmada–, 4% por Gandini y 12% no sabe o no contesta.

Sobre las variaciones de las preferencias a lo largo del año, Zuasnábar señaló que se percibe una baja en la inclinación por Delgado, que había llegado a 51% en julio, que se contrarresta con un crecimiento de Raffo, que empezó con 14% en febrero, “generando un escenario más competitivo”. “Es un crecimiento importante”, sostuvo Zuasnábar, que entiende que esto se explica porque, “a diferencia de Delgado, que está en su rol de secretario de Presidencia, Raffo estuvo haciendo campaña, recorriendo el país”.