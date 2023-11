Un día después de firmar el veto parcial a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia que había aprobado el Senado este martes, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que lo hizo “por razones constitucionales, económicas y de Justicia”.

“No es que no hay dinero”, expresó. “Hay el dinero que creemos correspondiente, que así dicen nuestros números, el dinero que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista”, añadió.

“Y una cosa que no me preguntaron, pero se los quiero decir: a nosotros nos tiraron el fardo”, disparó Lacalle Pou. Y agregó: “Esto no es por una acción de gobierno, esto es por una mala administración de una mutualista”.

“Nosotros tratamos de que el sistema todo no se perjudique y que los afiliados, los propios inmuebles, los aparatos, tengan una forma de resolución”, aseguró. El mandatario planteó que también contemplaron la pérdida de fuentes laborales, pero “como todo no se pudo solucionar, el Estado mandó un proyecto de ley”. En ese sentido, consideró que su administración no miró “para el costado” ni pretendió que no pasara nada, sino que no compartía “la cifra y además la Constitución... que está para respetarse”.