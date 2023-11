Diputados del Partido Nacional (PN) se reunieron con la bancada de senadores blancos este lunes para transmitirles su postura sobre el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, días después de que el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) y el Frente Amplio (FA) llegaran a un texto de acuerdo en la comisión que trata el tema.

Finalizada la reunión, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, subrayó que este martes recibirán a integrantes de la Corte Electoral y esperan conocer su opinión sobre la iniciativa, dado que el proyecto tiene “una serie de artículos de dudosa constitucionalidad, juridicidad e incluso de muy difícil implementación”. “Hay artículos que parecen haber sido redactados con una mentalidad sumamente montevideana, y que desconocen el funcionamiento del país en los lugares más recónditos”, consideró.

Rodríguez señaló que este martes le quieren preguntar a la Corte Electoral “cómo se piensa implementar el contralor, por ejemplo, de un medio audiovisual de una localidad del interior del país” al que se le piden “una serie de exigencias” que “seguramente” para los tres canales privados de alcance nacional “sean de más sencillo cumplimiento”, pero para un canal de cable “de una localidad pequeña de nuestro país” cuesta “identificar cómo se puede llegar a cumplir”.

Más allá de los temas puntuales, Rodríguez subrayó que la ley que hoy rige el financiamiento, tanto permanente como de las campañas electorales, de los partidos políticos, data de 2009 (18.485), y que el proyecto que se propone “aporta muy poco a algunos aspectos que han sido públicamente sugeridos”. De todas maneras, el diputado dijo que hay artículos de la iniciativa, a la que accedieron la semana pasada, que ven “con muy buenos ojos” y acompañarán.

Por ejemplo, el artículo 33, que establece que “a los efectos del cumplimiento de los objetivos establecidos” en la ley, “la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas podrán requerir el asesoramiento de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF)”.

“Más que mejorar el sistema, lo que hacen es entreverarlo mucho más”

“Si uno analiza el resto de la norma, la gran mayoría de los artículos modifican topes que ya existen, algunos compartibles, otros discutibles, y se consagran obligaciones a los medios audiovisuales, a los canales de televisión, de muy difícil cumplimiento. Diría yo, cuasiembargatorias para los medios audiovisuales”, analizó Rodríguez. Sobre esto último, el legislador puso como ejemplo el artículo 10 del proyecto, que durante prácticamente diez meses de los años electorales prohíbe al Estado hacer publicidad, por lo tanto, “los canales no van a poder venderle espacios al Estado, cuando todos sabemos que el Estado es un cliente que los medios audiovisuales tienen entre sus más importantes”.

Además, Rodríguez criticó el literal G del artículo 9, que modifica el artículo 45 de la actual norma sobre el tema, que establece que “la remisión de deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos, configurará una donación encubierta prohibida por la ley y operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual, de pleno derecho, en los términos” de la ley de medios. Para el diputado blanco, esta disposición es “sumamente exagerada” y se “asimila al régimen venezolano”. Subrayó que si se le quita la frecuencia a un canal, “se deja a trabajadores sin sus puestos de trabajo”. “Es la venezuelización de nuestro sistema de comunicaciones”, afirmó.

Por último, Rodríguez dijo que las exigencias que se establecen a los candidatos “son de muy difícil implementación”, por lo tanto, “lo que termina sucediendo es que le agregan normas que, más que mejorar el sistema, lo que hacen es entreverarlo mucho más”.

La respuesta colorada

El diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra la comisión, fue consultado por la diaria sobre las críticas que realizó su par blanco. Antes que nada, señaló que cuando se retomó el trabajo de la comisión se les pidió a todos los partidos políticos que hicieran sugerencias de cambios sobre el texto del proyecto del FA, y que el PC y el PI, luego de haber tenido varias reuniones, “presentaron un documento con sugerencias de cambio el 11 de octubre, hace más de un mes”.

“Es la primera vez que escucho a un representante del PN hablar sobre las modificaciones que introdujimos y, en este caso, sobre el documento único que acordamos con el FA. Durante un mes estuvimos esperando la devolución del resto de los partidos políticos”, subrayó. En esa línea, el diputado colorado señaló que si hay algunos artículos que el PN pretende que se redacten de manera distinta, “hubiera sido bueno, y todavía es bueno, que presenten la alternativa”.

En cuanto a las críticas concretas, por ejemplo, al artículo que prohíbe al Estado contratar publicidad a los canales en tiempos electorales, Rodríguez subrayó que el proyecto original de FA establecía la prohibición durante “todo el proceso electoral”, algo que a los colorados les pareció “excesivo”, por eso se cambió para tres meses antes de la veda electoral.

“Hubiera sido bueno recibir la propuesta del PN, que si entendía que la prohibición no debería existir o tenía que ser de menor cantidad de tiempo, también hubiera sido considerada. Creo que algunas críticas no son de recibo, porque hubo tiempo suficiente como para poder establecer las modificaciones que se entendían. Y, en todo caso, se habla de algunos detalles del proyecto de ley y no se habla de lo medular, donde se mejoran ostensiblemente los controles que hacen a la transparencia en el financiamiento de los partidos”, sostuvo.

Por último, en cuanto al artículo que, según el diputado blanco, implica la “venezuelización”, Rodríguez señaló que esa modificación venía del proyecto de ley del FA, y que “esa norma seguramente va a quedar derogada por la nueva ley de medios”, por lo tanto, “posiblemente ni siquiera sea de aplicación”.