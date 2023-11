El jueves, el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) y el Frente Amplio (FA) llegaron a un texto de acuerdo del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que ha tenido varias idas y vueltas en la comisión de diputados que lo estudia, pero la gran incógnita sigue siendo qué postura tomará el Partido Nacional (PN), cuando incluso hubo desencuentros en relación con el ámbito en el que se definirá la posición.

Estaba previsto que el directorio del PN tratara el tema en la sesión de este lunes, pero el sábado el senador blanco Jorge Gandini informó en su cuenta de X que finalmente el directorio no sesionará. Por lo tanto, se tratará en la reunión de la bancada de senadores nacionalistas de este lunes a las 17.00, junto con los diputados blancos que integran la comisión que estudia el proyecto. “Hay que oír informe, formar opinión, decidir pronto y votar en Diputados, o dejar en libertad. El tiempo político expiró”, escribió Gandini.

El diputado blanco Álvaro Viviano, del sector de Gandini (Por La Patria) e integrante de la comisión, dijo a la diaria que quizás este lunes, antes de la reunión con los senadores, los representantes nacionalistas se reúnan por el tema porque quieren ir “con una postura lo más unificada posible”. Agregó que no hay punto de discordia “en términos generales”, pero, en concreto, sobre el documento de preacuerdo entre el PC, el PI y el FA todavía no tienen una postura definida.

Viviano dijo que comparte lo señalado por Gandini y agregó: “No la podemos mirar de afuera, en un sentido o en otro; tenemos que resolver y plantear nuestra posición. Notoriamente, no podemos dar más vueltas, el tiempo de debate ya está. Ahora empieza el tiempo de tomar definiciones, sobre las cuales hay avances de casi todos los partidos políticos menos el nuestro. No quiere decir que no los tengamos, pero no hemos jugado nuestras fichas”, reflexionó. De cualquier forma, Viviano dijo que la idea no es que los diputados definan la postura del PN, sino que, dado que tendrán una reunión con la bancada de senadores, pretenden “aprovechar esa instancia para unificar una posición en el partido”.

A todo esto, un senador blanco dijo a la diaria que en la reunión de este lunes quiere saber “por qué razón no avanzaron” los diputados con el tema, si es que “hay propuestas que no fueron contempladas o simplemente no se metieron en el asunto”. Además, el legislador agregó que si ya hay un acuerdo de otros partidos “es indiferente” lo que haga el PN, porque “se va a aprobar”, por lo tanto, “más vale” que conozcan el texto “que se está manejando como parte de ese acuerdo, que tiene mayorías”, para pronunciarse sobre esa iniciativa.

A su vez, consultado por este tema, un diputado blanco dijo a la diaria que “la comisión no ha trabajado con la intensidad que debería, por distintas razones”, por ejemplo, porque sus integrantes estaban abocados a otros proyectos de ley, como el de seguridad social y la Rendición de Cuentas. Agregó que “aún faltan detalles que no han sido tratados y que, en los que no se está de acuerdo, el PC por intereses propios quiere imponerse”, por lo tanto, estiman pedir “unas semanas más”, ya que “al día de hoy el PN no está para votar”.

Cabildo Abierto acompaña con matices

Por su parte, Cabildo Abierto (CA) tampoco tomó una definición sobre el proyecto. De todas formas, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que si bien no está “en los detalles”, su partido está dispuesto a apoyar una iniciativa de financiamiento de los partidos políticos, sobre todo “con lo que tiene que ver con blindar de alguna forma un poco más la llegada del narcotráfico a la política”, y para eso este tipo de proyectos es “fundamental”.

El legislador consideró que en Uruguay “no hay peligro” de que el narcotráfico llegue a la política: “Primero, porque somos un país pequeño, y acá todos los que estamos en política nos conocemos. Si algún candidato aparece con financiamiento extraño, enseguida saltan todas las alarmas, porque acá todos sabemos lo que hace cada uno. Pero es importante que esos límites queden puestos para que el mundo del narcotráfico vea que en Uruguay es difícil llegar a la política”, sostuvo. Además, dijo que el proyecto serviría para que “a nivel internacional vean que Uruguay está en el camino correcto, que toma recaudos”.

No obstante, Perrone agregó que esto no significa que CA no presente algún artículo aditivo o sustitutivo cuando el proyecto se trate en el plenario, y marcó un matiz con el artículo que establece un límite para los aportes de su propio patrimonio que puede hacer el primer candidato de una lista (un millón de unidades indexadas para candidato a vicepresidente y presidente, y 800.000 para candidatos a diputados, senadores e intendentes).

Señaló que eso le hace “ruido a qué tiene nombre”, específicamente, por el senador y empresario blanco Juan Sartori: “Es para todos, pero no todos pueden hacer lo que hizo Sartori. Si el dinero no viene de una actividad ilícita, ¿por qué hay que topearlo? Son preguntas que me hago. Tal vez se quiera emparejar la competencia, pero no sé si está bien eso, porque ¿si hay alguien que se quiere jugar la ropa por el país?”, preguntó.

La semana pasada el diputado colorado Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, había señalado a la diaria que “el escenario óptimo sería que todos los partidos apoyaran” el proyecto, porque sería “una señal muy buena, con mucha potencia, sobre un tema que ha estado arriba de la mesa durante mucho tiempo”. Para Perrone también sería importante que el proyecto fuera aprobado por unanimidad, por eso cree que “el PN no va a tener más remedio que acompañar”.

Según el legislador cabildante, una de las causas por las que se ha demorado para llegar a un acuerdo es “la forma de distribución de la publicidad en la campaña, cuál es el mecanismo a utilizar para ser más justos”, porque en ese punto “todos tiran agua para su molino”.

A su entender, “la otra traba” tiene relación con “quién va a ejercer el contralor”, porque lo hace la Corte Electoral, pero a CA le “corresponde tener un ministro” en ese organismo y no lo tienen. “Entonces, vamos a transparentar las finanzas, sin duda, estamos de acuerdo, pero también vamos a llevar el resultado electoral a la integración de la Corte Electoral, porque si no respetamos eso, que es lo principal, ¿cómo seguimos con lo otro? Nosotros no vamos a poner una traba en esto, pero la población tiene que saber que en octubre de 2019 el resultado electoral dio que a CA le corresponde un ministro de la Corte Electoral, pero el resto del sistema político mira para el costado”, finalizó.

La Corte Electoral tiene una visión “favorable al proyecto”

Justamente, cuando la comisión que estudia el tema vuelva a sesionar, este martes, recibirá a integrantes de la Corte Electoral, así como del Tribunal de Cuentas, para que den su opinión sobre el proyecto. José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, dijo a la diaria que todavía no definieron qué posición llevarán a la comisión y este lunes se reunirán de vuelta los miembros del organismo con ese objetivo. De todas maneras, adelantó que “obviamente” tienen una visión “favorable al proyecto”, porque “introduce mejoras” a la ley actual.

“En principio, es un proyecto que profundiza los mecanismos de control que hay actualmente, o sea que eso es positivo. Después, obviamente, lo estamos leyendo para ver si podemos hacer alguna sugerencia para mejorarlo o aclararlo, sobre todo. En la actual ley ya tenemos un papel muy importante y en el proyecto vamos a seguir teniendo un papel central”, finalizó.