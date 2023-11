Este martes, a propuesta del Partido Independiente (PI), se realizó una reunión con integrantes de los partidos políticos para delinear los detalles de la conmemoración de los 40 años del multitudinario acto del Obelisco, también conocido como “Río de libertad”, el 27 de noviembre de 1983, a favor de la vuelta de la democracia.

Los únicos representantes que fueron invitados y no participaron fueron los de Cabildo Abierto (CA). La directora de Inmujeres y representante por el PI, Mónica Bottero, dijo a Montevideo Portal que “Cabildo Abierto fue invitado por [el ministro de Trabajo, Pablo] Mieres; se le dijo que lo analizarían y no hubo respuesta”.

Consultado al respecto, Marcos Methol, senador suplente de CA, señaló a la diaria que el pasado miércoles hubo un conversatorio organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que “era casi sobre el mismo tema” y en el que participaron representantes de todos los partidos, incluido CA. El evento, que contó con intervenciones de la politóloga Daniela Vairo y el profesor Gabriel Quirici, tuvo como título “Un diálogo intergeneracional a 50 años del golpe de Estado, juventudes entonces, juventudes ahora”.

“Sinceramente, yo pensé que esa era la iniciativa, no sabía que eran dos iniciativas diferentes. Luego, esta semana, muy sobre la fecha, me dijeron que estaba esta otra actividad, y por un tema de agenda yo no podía participar. Entiendo que lamentablemente nadie del partido pudo ir, pero estimo que vamos a estar en próximas instancias”, afirmó Methol, que consideró “importante que Cabildo esté”.

Bottero explicó a la diaria que lo que se conversó en la reunión de este martes está “sujeto a que cada uno consulte a la interna de los partidos”. De todas maneras, adelantó que ya hay algunos acuerdos: el acto se hará el 27 de noviembre, en la tarde, al igual que el original. “Se trata de que los partidos políticos renovemos el compromiso con la democracia, con la construcción de una comunidad de libertad, donde aun en la diversidad de posiciones, incluso en el intercambio de opiniones y posiciones, se sostenga una convivencia y una institucionalidad”, afirmó.

“Somos conscientes de que hoy la democracia nos plantea otros desafíos diferentes a los que teníamos en aquel momento, que estábamos en una dictadura. Hoy tenemos otros desafíos, que tienen que ver con renovar el compromiso con la democracia como el mejor instrumento para la convivencia y para la evolución de las sociedades”, agregó la jerarca.

Bottero dijo que la idea es rendir homenaje a la proclama que se leyó en el acto, al actor de la Comedia Nacional Alberto Candeau, que se encargó de su lectura, y “al propio ‘Río de la libertad’ como narrativa de aquel día”. Agregó que están considerando redactar una proclama conjunta, en la que todos los partidos se sientan “cómodos e incluidos”, pero corta, porque no quieren “emular aquellos tiempos, simplemente conmemorar”. En ese sentido, también adelantó que, en caso de que se concrete la proclama, la leerán los jóvenes de los partidos políticos, que tendrán un rol protagónico en el acto.

En la reunión participaron integrantes del PI, del Frente Amplio (FA), del Partido Nacional y del Partido Colorado. También estuvo presente el arquitecto Álvaro Lamorte, que integraba la Unión Cívica en aquel entonces. El próximo lunes se llevará adelante una nueva reunión en la sede del FA.