Los altos dirigentes de Cabildo Abierto (CA) consideran que luego de las declaraciones de la exsubsecretaria de cancillería Carolina Ache ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos el foco tiene que estar puesto en la responsabilidad del presidente, Luis Lacalle Pou, al que le exigen explicaciones, de manera urgente.

El senador Guillermo Domenech dijo a la diaria que se trata de “hechos lamentables”, e incluso valoró que el país no ha vivido “un escándalo tan grande como este”, que ya ha “provocado la renuncia del ministro Francisco Bustillo y pensamos que tiene que haber necesariamente otras renuncias”.

Sin embargo, a su entender, el presidente tiene que dar explicaciones de manera “inmediata” de las acusaciones que le formulan “nada menos que a quien es su asesor número uno, porque que se le impute al señor [Roberto] Lafluf el haber ordenado o propuesto que se destruyeran documentos públicos es una cosa absolutamente increíble e intolerable”, agregó.

El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, fue un paso más allá y dijo estar “convencido” de que el presidente dio algún tipo de orden a Lafluf. “Claramente el señor Lafluf no actuó por cuenta propia”, apuntó en una entrevista en Desayunos informales, y dijo que no tiene pruebas y por eso “lo quiero escuchar” al presidente, “pero estoy convencido”.

El diputado de Salto Rodrigo Albernaz agregó en diálogo con la diaria que no es el primer tema que tiene en el centro al gobierno, y mencionó a modo de ejemplo las designaciones directas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el caso de Astesiano y el de Gustavo Penadés. “Lamentablemente, la conclusión que yo saco es que los amigos del presidente no lo cuidan, y la única defensa que pueden hacer ellos es decir: ‘No es culpa nuestra, es porque el presidente nos pidió’. Ahora, yo quiero escuchar que ellos lo digan. Si no han cuidado al presidente, están haciendo lo que el presidente les dice y el presidente tiene su parte de responsabilidad”.

Señaló que CA no la ha “venido pasando muy bien a lo largo de estos años, porque somos los malos de la película [por denunciar], cuando los que hacen mal las cosas son ellos”, agregó.

La duda sobre la llegada del narcotráfico a la política

Para Domenech, todo el manejo de la entrega irregular del pasaporte a Marset genera suspicacia de la gente y de CA, porque “se nos mintió en la cara en el Parlamento, y no se nos mintió al Parlamento, se nos mintió a los socios de la coalición, que de buena fe apoyamos una gestión ministerial, y se nos estaban burlando en la cara”, apuntó.

“Lo peor de todo es que sobrevuela la duda, no ya de nosotros, sino del país entero, de qué relación hay entre el narcotráfico y la política. Hace tiempo que se viene hablando de esto, y trascartón se dan estas circunstancias que abren interrogantes muy graves”, agregó.

Manini Ríos también hizo referencia al proceso irregular de la entrega de pasaporte y dijo que hay dos lecturas posibles: “O negligencia evidente de dar un pasaporte a una persona de estas características, o hay complicidad, son las dos posibilidades. Quiero creer en la primera, pero en los dos casos hay responsabilidades que se tienen que asumir”, clarificó.

Consultado sobre la posibilidad de que el narcotráfico esté incidiendo en el gobierno o en el sistema político, el senador dijo que no tiene “elementos” para decir eso, pero añadió: “Si este caso no se lo aclara bien, da para que todos pensemos que el narcotráfico hoy está permeando en la política”.

Las consecuencias posibles

Domenech considera que siempre “hay que tener una posibilidad de articular la defensa y formular descargos” y aseguró que se la darán al presidente, pero “tiene que venir hoy al país” porque considera que “es insólito que hoy no esté el presidente tomando las riendas del país en una situación de conmoción como la que se ha creado”.

“Es obvio que si las explicaciones no nos convencen tendremos que estudiar qué debemos hacer. No me quiero adelantar, pero obviamente que estamos dispuestos a tomar medidas graves si no nos convencen las explicaciones”, adelantó Domenech y dijo que no descarta la posibilidad de que CA se vaya de la coalición o de iniciar un juicio político.

“El juicio político requiere dos tercios del Parlamento. No es fácil obtener esa mayoría, pero el país, y no ya el sistema político, se merece explicaciones sobre lo que ha sucedido. Acá lo más importante es despejar dudas sobre la influencia del narcotráfico en la política, que nos enchastra a todos los que estamos en la política”, concluyó.

Albernaz adelantó que CA estará expectante de las cosas que salgan “a la luz” y manifestó que no se reservan ni garantizarán “ningún tipo de actitud de defensa o de resguardo” al gobierno, sin escuchar previamente las explicaciones.

Manini Ríos dijo, en consonancia con sus correligionarios, que “todas las posibilidades están abiertas” con relación a las futuras acciones, desde la posibilidad de que se quiebre la coalición de gobierno o que se apoye un juicio político.