“Es un tema tan grave que el presidente ya debería estar en Uruguay”, lanzó Guido Manini Ríos esta mañana al ser consultado por el escándalo generado el miércoles tras la comparecencia de Carolina Ache ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.. El senador y líder de Cabildo Abierto (CA) dijo que “lo central” del episodio “es por qué se le da a Marset un pasaporte en forma tan rápida”, pero también se hizo varias preguntas sobre lo que dejaron entrever los audios difundidos por Ache: “¿por qué se pretende ocultar cierta información que hay que entregarle a la justicia? ¿Por qué se convoca a metros de la oficina del presidente a una reunión y por qué participa el asesor en imagen del presidente? Son todas preguntas que se hace cualquier ciudadano en el Uruguay, que nosotros también nos hacemos”, dijo en entrevista con Desayunos Informales, de Canal 12.

Leé más sobre esto: En Fiscalía, Ache dijo que en una reunión previa a la interpelación sobre Marset se definió ocultar información al Parlamento

Manini Ríos dijo que esperó durante la jornada del miércoles “la comunicación del presidente”. “Lamentablemente no la he recibido, considerará que no es necesario mantener informados a los socios de este tema”, criticó, y dijo que se precisa “toda la información, todas las aclaraciones, porque en CA vamos a definir qué pasos da en el futuro”.

El senador dijo que entre los dirigentes del sector están analizando lo sucedido, que es “un hecho grave”. “Acá claramente hay distintas reparticiones involucradas, las responsabilidades son evidentes. Yo me eduqué en una institución es donde el superior siempre es responsable por omisión o por acción, por no saber es responsable igual”, dijo, pero reiteró que en este caso “las responsabilidades son evidentes y no alcanza con la renuncia del canciller”.

Apuntó a responsabilidades “a todo nivel en el Ministerio del Interior, la cúpula política del Ministerio del Interior son responsables y creo que tienen que asumir esa responsabilidad. Cancillería ya la ha asumido”.

Pero Manini Ríos profundizó en su análisis y consideró que en la situación “entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Lafluf, por lo menos por lo que uno tiene derecho a creer, el señor Lafluf no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere”.

El senador añadió que, siempre que se confirme lo que declaró Ache, “una cosa es ordenar una reunión y otra es ordenar cambiar un acta o destruir un acta, son cosas diferentes; espero tener todas las aclaraciones y que se puedan aventar todas las especulaciones, que no quede flotando en el ambiente de que esto se actuó con una intencionalidad delictiva”.

En ese sentido, reiteró que espera “las aclaraciones del presidente, falta esa comunicación”, y que también estarán pendientes de lo que diga el excanciller Francisco Bustillo el viernes luego de declarar por esta misma causa.

“Lo más grave de lo que escuchamos ayer”, dijo Manini, es que el “señor Lafluf, el jefe de imagen de Presidencia, se involucrara y que incluso ordenara cambiar un acta; de confirmarse yo creo que es muy grave”, apuntó.