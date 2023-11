Finalmente, la comisión especial de Diputados que trata el proyecto de financiamiento de los partidos políticos terminó de votar el proyecto este jueves de tarde y se tratará el martes en el plenario de la cámara, pero se dejó afuera los artículos 13, 13 bis y 14, que eran los que más diferencias habían generado, con la intención de seguir trabajándolos en la cámara baja. Esos artículos son los referidos a la publicidad gratuita en canales de televisión para los partidos políticos, la distribución de los minutos de esa publicidad y la posible compensación a los medios audiovisuales por la propaganda electoral.

Las contraprestaciones a los canales era el punto en el que más había insistido el Partido Nacional (PN), y también la pidieron en comisión los representantes de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos. La compensación no estaba en el preacuerdo entre el Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente, y el miércoles, a última hora, el oficialismo llegó a un acuerdo de redacción. El texto de la coalición facultaba al Poder Ejecutivo a “establecer las contraprestaciones pertinentes a los servicios” referidos en la norma “por el otorgamiento de espacios de publicidad”. Pero, finalmente, luego de idas y vueltas dentro de la comisión, ese artículo no se votó, ni tampoco los referidos a la publicidad gratuita.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, subrayó a la diaria que “luego de seis años de discusión” sobre este proyecto los partidos políticos lograron un acuerdo y “están dando una señal muy potente a favor de la transparencia”. “Avanzamos mucho con respecto a la legislación vigente. Esperemos que esto sea aprobado en las dos cámaras, y en estas horas esperaremos para dilucidar los artículos que quedaron por el camino”, finalizó.

A su vez, el diputado del FA Carlos Varela, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que el trabajo de la comisión “en términos generales” termina “positivamente” porque consiguieron un proyecto de ley aprobado por unanimidad “en casi todos sus aspectos”, que significa “transparencia de los recursos financieros de los partidos políticos y el control que podrá hacer la sociedad a partir de la Corte Electoral sobre los mismos”.

En cuanto a la publicidad electoral gratuita y paga “con determinadas condiciones”, Varela subrayó que como no hubo acuerdo en la comisión y consideran “que es un tema muy importante”, pasará al plenario para tener más tiempo e intentar “encontrar un consenso” en la elaboración de los tres artículos relacionados. “Allí hubo diferencias, no dramáticas, pero sí notorias, que nosotros vamos a tener que trabajar en forma conjunta para continuar con el espíritu de lo que se votó en todo el resto del articulado; si así no fuera, daremos el debate en el pleno y democráticamente resolveremos”, finalizó.

En tanto, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que está “muy satisfecho” con el resultado del trabajo de la comisión, y resaltó que pueden decir que cumplieron con la máxima que se habían fijado “en cuanto a lograr el más amplio consenso político” en la aprobación de la norma. Ante la pregunta de si hasta ahora no llegaron a un consenso, por qué piensan que el martes lo lograrán, el diputado blanco contestó que “la semana pasada decían que el PN estaba obstaculizando la ley y que iba ser imposible lograr la aprobación de una norma”, pero “los hechos han echado por tierra esas afirmaciones”. “De la misma manera en que lo hemos demostrado con eso, vamos a demostrar que en estos cuatro o cinco días que nos quedan por delante, de cara al plenario, podemos hacer el máximo de los esfuerzos, concentrados específicamente en este tema”, finalizó.