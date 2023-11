La plataforma de audio Spotify anunció que evalúa irse de Uruguay ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la ley de Rendición de Cuentas de 2023. Según habían anunciado en una carta, si esta situación no se revierte, Spotify comenzará a eliminar gradualmente su servicio en el país desde el 1º de enero de 2024 y cesará completamente el servicio en febrero.

El tema entró rápidamente en la órbita del gobierno, que buscará que la empresa no se vaya del país. Al respecto habló este jueves el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en una rueda de prensa en la que apuntó que están “trabajando” sobre este tema.

De todas formas, aclaró: “Primero, las cosas por su nombre; por ahora son comentarios. Se está trabajando con todos los actores, pero esto para que tenga un buen resultado, como todas las cosas delicadas, hay que hacerlo bajo el radar. Yo prefiero después comentarlo cuando avancemos un poco más”. Consultado sobre si ya hubo reunión con representantes de la compañía, dijo que ya hubo “y va a haber varias”.

El senador Jorge Gandini, que participó en las negociaciones a nivel legislativo, comentó en una rueda de prensa este miércoles que el texto final “deja abiertas todas las posibilidades, porque Spotify no se puede ir del país, no sólo por los jóvenes y la gente que lo escucha, sino que sería pésimo para los propios músicos. Hoy los discos no se venden en la disquería: se suben a estas plataformas y el dinero viene de allí. Por lo tanto, tenemos que encontrar un punto de encuentro y quedó abierto a que la reglamentación lo hiciera”.

El asunto “ya no está en el Parlamento, pero estoy hablando con las partes”, dijo Gandini, y afirmó que está escuchando “cuáles son sus aspiraciones”. El senador también subrayó la importancia de que vuelva el presidente Luis Lacalle Pou de China, ya que la reglamentación corre por cuenta del Poder Ejecutivo. “Esto es un decreto. El presidente fue quien incentivó esta regulación para incentivar el derecho de los músicos, y tenemos que encontar un punto medio que les sirva a los músicos, a las discográficas y que, obviamente, no le cobre doble a Spotify, pague una sola vez: una parte a los sellos que graban y una parte directamente a los artistas”, agregó.

Otro actor del gobierno que se pronunció al respecto fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien en su perfil de X escribió: “Nadie imagina qué Spotify se vaya del Uruguay. Es más, estamos haciendo todo para que no se vaya y llegar a una reglamentación satisfactoria”. Sin embargo, dio un consejo a los uruguayos: “Para el caso que se vaya, algo realmente ridículo, hay otra forma de tener el servicio. Sr. compatriota que tiene la Prex para ir a la Argentina, aproveche y se suscribe sin problemas. De 9 dólares pasará a pagar 70 centavos sin impuestos”.