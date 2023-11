Este lunes la plataforma de audio Spotify puso fecha a su retiro de Uruguay. Según una carta de la organiación que divulgó El País y a la que accedió la diaria “ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la ley de Rendición de Cuentas de 2023, y la confirmación de que cualquier costo adicional es responsabilidad de los titulares de derechos, Spotify lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1º de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans”.

En agosto se había hecho pública una carta enviada por Spotify al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en la que se señalaba como “muy preocupante” el cambio a la Ley 9.739, concerniente a los Derechos de Autor, en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Esa propuesta legislativa, que daba a los intérpretes musicales el derecho a una retribución, “busca imponer un pago adicional obligatorio que los servicios de streaming tendrían que hacer a los artistas musicales de Uruguay”, señalaba la misiva firmada por Dustee Jenkins, jefa global de Asuntos Públicos de la plataforma musical.

“Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, había agregado Jenkins, con expresiones muy similares a las utilizadas en una carta enviada el año pasado a autoridades paraguayas. mientras se discutía el pago de las plataformas a intérpretes y ejecutantes. En junio de 2023 había reiterado su preocupación.

Mientras tanto, en nuestro país la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) respondía a los cuestionamientos y explicaba que los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas habían sido incluidos “a los efectos de aggiornar las normas existentes para que los derechos conexos de intérpretes generados en las plafatormas digitales sean consagrados en nuestra legislación, mediante mecanismos que permitan su aplicación”.

Para Sudei, la nueva realidad dejó a “artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías”, ya que “actualmente, en nuestro país, los usos de la música en plataformas digitales, correspondientes a Intérpretes y Productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores musicales, no así por los Intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia”.

En octubre, de cara a la votación de la Rendición de Cuentas en el plenario de la Cámara de Senadores, Spotify volvió a amenazar con retirarse de Uruguay si se aprobaban los cambios. “De ser implementados, y Spotify se viera obligada a pagar dos veces por la misma música, nuestro negocio de conectar artistas y fans sería insostenible en este mercado. Spotify no tendría entonces más opción que dejar de estar disponible en Uruguay, en perjuicio de artistas y fans”, mencionó un nuevo comunicado.

Después de dar detalles sobre el porcentaje que paga a sellos discográficos y editores, el texto reiteró: “Si estos artículos se incluyen en este proyecto de ley y Spotify se ve obligada a pagar dos veces, no nos quedará más opción que suspender el servicio en Uruguay”. Pese a ello, los artículos sobre Derechos de Autor fueron votados por unanimidad en el Senado y el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo en rueda de prensa que estos “refieren a mejorar las posibilidades que tienen los artistas nacionales o intérpretes de poder cobrar por su trabajo”.

También Pablo da Silveira, consultado por la diaria, se refirió en ese momento a lo que estaba ocurriendo y dijo que “quienes representan a Spotify en Uruguay están cambiando la estrategia”, dado que “primero amenazaron con irse para ver si evitaban la aprobación de estos artículos y, como no lo evitaron, en lugar de irse, ahora amenazan con que se van si no los satisface la reglamentación”, lo cual, a su entender, “es una prueba de que no hay que tomarse muy en serio esa clase de declaraciones”.

En su comunicado de este lunes, la compañía reiteró que “cualquier pago adicional” volvería “insostenible” el negocio, por lo que “lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”.