Organizado por el PIT-CNT, la FEUU y Fucvam, el pasado miércoles se realizó un conversatorio sobre seguridad social titulado “Estructura y plebiscito, una mirada desde la economía”, en un salón de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA). Allí expusieron el ingeniero Benjamín Nahoum, los economistas Antonio Elías y Carlos Viera y el contador público Jorge Notaro.

El evento incluyó cartelería a favor del plebiscito sobre seguridad social que promueve el PIT-CNT y esto provocó que Enrique Barla, representante del orden de egresados en el consejo de la FCEA, solicitase una investigación administrativa al respecto, según informó El Observador. Barla, que pertenece a la Corriente Gremial Universitaria –agrupación asociada al Partido Nacional–, entiende que se violó la laicidad.

El decano de la FCEA, Jorge Xavier, indicó a El Observador que la apertura de una investigación administrativa se tratará en el consejo el próximo lunes, pero el diputado colorado Felipe Schipani anunció que pedirá también a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que cite “a la brevedad” a las autoridades de la Universidad de la República (Udelar) para que “brinden explicaciones” sobre lo que, a su entender, fue “proselitismo”.

En diálogo con la diaria, Schipani sostuvo que se trató de una “actividad proselitista” porque “había cartelería que llamaba a firmar por la reforma”, lo cual está “expresamente prohibido” por el artículo 58 de la Constitución, que establece que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política” y dispone que en los lugares de trabajo “queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.

Una fuente del PIT-CNT que participó en la organización del conversatorio aseguró a la diaria que nadie planteó reparos “a la hora de solicitar esa aula”, pese a que en los días previos “incluso circuló una placa” de promoción del evento. Si bien señaló que los cuatro expositores “no dijeron ‘hay que firmar y votar que sí’”, apuntó que, “desde su marco argumental, se desprende que están de acuerdo” con el plebiscito.

Para Schipani, esto es una repetición de lo que pasó con el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), cuando hubo “una juntada de firmas en la puerta del Hospital de Clínicas” –aunque en ese caso fue una medida gremial– y “aparecieron carteles en diferentes facultades”. Por eso, “voy a citar al señor rector [Rodrigo Arim] y al Consejo Directivo Central a la comisión para que nos expliquen cómo se va a administrar la Udelar ante una nueva instancia plebiscitaria, [aunque] vamos a ver si llegan a las firmas”, señaló.

Consultado al respecto, Xavier dijo a la diaria que, como decano de la FCEA, asistirá, “como corresponde, a todas las convocatorias”. “Sobre el fondo del asunto, entiendo que no corresponde que me pronuncie mientras no tenga información de todas las partes. La semana pasada, entre martes y viernes, estuve en una actividad académica en el exterior y, por lo tanto, no estaba en Uruguay cuando estos hechos se dieron”, mencionó.

Schipani “está muy nervioso”

Gustavo González, secretario general de Fucvam, dijo a la diaria que Schipani “es diputado y tiene derecho a plantear lo que quiera plantear”. No obstante, consideró “triste” que “no se pueda hablar” en una facultad sobre “un tema tan importante como es este”. “No había ninguna bandera partidaria de nada y el debate era absolutamente democrático”, señaló.

Schipani “capaz está muy nervioso porque sabe que vamos a llegar a la firmas, pero que haga lo que le parezca, nosotros no hacemos terrorismo verbal”, expresó. Según González, a nivel mediático, “es muy poca la importancia” que se les da a los defensores del plebiscito, “pero la cantidad de gente que está firmando es impresionante” y “estamos convencidos de que vamos a llegar”, aseguró.

El secretario general de Fucvam comentó que el miércoles 6 de diciembre se realizará un nuevo conversatorio sobre seguridad social en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Esta vez se abordará el aspecto jurídico del plebiscito y expondrán Juan Ceretta, Valeria España, Michael Dickmach y José Lamas.

La papeleta del PIT-CNT propone bajar la edad jubilatoria a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar el lucro de la seguridad social. Según Elías, aunque “la propuesta no es la panacea”, es “la única alternativa para garantizar un derecho humano”. Viera, por su parte, opinó que se trata de “un tema redistributivo” y afirmó que “el sistema de las AFAP es un fracaso” porque su promedio de jubilaciones “es de 5.000 pesos mensuales”.

Notaro agregó que “si trabajamos más durante más tiempo para aumentar ingresos, los impactos de la ciencia de la salud se los apropia el capital”, mientras que Nahoum sostuvo que el plebiscito “da un marco” para “mantener cierto nivel de jubilaciones decorosas, cierta edad y terminar con el lucro”, y afirmó que eso será, “en definitiva, lo que haga rico el diálogo social”.