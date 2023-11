El oficialismo sigue sin poder desatar el nudo del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Este miércoles, la comisión que estudia el proyecto en Diputados votó siete artículos más y ya se aprobó casi dos tercios del proyecto, pero los artículos que generaban diferencias en la coalición aún no fueron aprobados. Los diputados oficialistas de la comisión se reunirán este jueves de mañana, una vez más, para intentar llegar a un consenso, sobre todo en relación a los artículos 13 y 14 del preacuerdo entre el Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI), que son los que establecen publicidad gratuita en los canales de televisión para los partidos políticos durante la campaña electoral.

Este jueves, luego de la reunión de la coalición, la comisión sesionará otra vez, para intentar terminar de votar todo el proyecto. Al finalizar la sesión de este miércoles, bien entrada la noche, el diputado de Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, subrayó en rueda de prensa que, al igual que todos los partidos, votaron afirmativamente “prácticamente una veintena de artículos” y que colaboraron junto con los demás integrantes “en mejorar la redacción que tenían” esos artículos.

De todas maneras, en cuanto a los puntos sobre los que sigue habiendo diferencias, como el artículo 13, relativo a los minutos gratuitos para los partidos políticos, Rodríguez dijo que “la carga va a terminar recayendo en los canales de televisión, cuando todos sabemos que ya los canales de televisión han sufrido y sufren por la competencia con las plataformas Facebook y Google, que compiten de otra manera”.

Por lo tanto, insistió con que se debe establecer una “contraprestación” para los canales. Sostuvo que, “naturalmente, encontrar el precio justo es muy difícil, pero tiene que haber voluntad política para que esa contraprestación exista”. “Si esa contraprestación no existe, somos de los que entendemos que no tiene que haber minutos gratuitos, porque no estamos dispuestos a cargarles aún más el peso a los medios audiovisuales, cuando eso, seguramente y lamentablemente, en lo que termine repercutiendo sea en pérdida de puestos de trabajo”, sostuvo.

Así las cosas, Rodríguez dijo que apuesta “a que exista una conciencia debida de todos los actores políticos de todos los partidos para que, al momento de consagrar esos minutos –que gratis, en todo caso, serán para los partidos políticos, pero de gratis no tiene nada–, exista también la voluntad política para que se les dé la contraprestación a los canales”. “Repito, si esa contraprestación no existe, estamos dispuestos a votar en contra esos minutos gratuitos, porque no estamos dispuestos a cargarles esa obligación a los canales”, insistió.

Consultado por la prensa sobre qué propone el PN para solucionar ese tema, Rodríguez dijo que “probablemente la vía vaya por las exoneraciones fiscales”, y adelantó que con seguridad sea de los últimos artículos que se vayan a votar este jueves.

Además, el diputado blanco señaló que no descartan la posibilidad de que esos artículos se dejen para tratar directamente en el plenario de la cámara baja el martes 28 (cuando está fijada una sesión para tratar el proyecto), cuando “si no existe una alternativa que reúna mayores consensos, eventualmente los votos estarían para ser aprobados tal cual, si es que todos los partidos que trabajaron sobre esa fórmula se mantienen”, con referencia al FA, el PI y el PC, para intentar llegar a un consenso en ese ámbito.

Por último, Rodríguez dijo que “el PN no está dispuesto a votar artículos que el FA no acompaña”, porque no entienden que “las reglas de juego se fijen por mayorías circunstanciales”, y apelan a “que los demás partidos actúen de la misma manera”.

Por su parte, el diputado del FA Mariano Tucci, integrante de la comisión, señaló en rueda de prensa que los artículos 13 y 14 “son sustantivos e innegociables” para la oposición, y subrayó que el preacuerdo entre el FA, el PI y el PC “implica el compromiso de votarlo tal cual viene redactado en el documento” que presentaron en la comisión hace dos semanas. “Podrá haber alguna modificación en el texto, de ajuste, pero el espíritu de esos dos artículos para nosotros es innegociable”, señaló. Por último, dijo que, en cuanto a los artículos 13 y 14, el PN no ha planteado “nada concreto”.