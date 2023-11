Finalmente, este martes de tarde se votó en general, por unanimidad, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos en la comisión especial de Diputados que estudia la iniciativa. Además, con los votos de todos los partidos, también se aprobaron 11 artículos en particular, aproximadamente un tercio del proyecto, y se dejaron los demás puntos para este miércoles, porque son aquellos sobre los que todavía tienen diferencias el oficialismo y la oposición.

A su vez, dentro de la coalición todavía no hay acuerdo total en la redacción de algunos artículos, como el referido a la compensación a los canales de televisión por la publicidad gratuita para los partidos políticos en la campaña electoral. Ese es el principal reclamo tanto del Partido Nacional como de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos. Según pudo saber la diaria, hasta este martes de noche todavía no habían llegado a una redacción sobre ese tema, y será uno de los tantos que el oficialismo definirá en una reunión que los legisladores de la coalición mantendrán este miércoles a las 14.00, previo a que empiece la sesión de la comisión.

Entre los artículos votados este martes se encuentra el 33 del preacuerdo al que habían llegado el Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI), que establece que, a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la ley, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas “podrán requerir el asesoramiento de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central”.

Terminada la sesión de este martes, el único diputado del PI, Iván Posada, que integra la comisión, señaló en rueda de prensa que la votación de algunos artículos marca un avance, que espera que culmine este miércoles con la votación de los restantes artículos y que vienen trabajando “en una lógica de llegar al mayor consenso posible”.

Posada señaló que “el blindaje total” para que el narcotráfico no se instale en el sistema político “es absolutamente imposible”, pero este proyecto “claramente es un avance significativo en lo que tiene que ver con el control de las finanzas de los partidos”. Además, subrayó que incorpora un aspecto “fundamental, que es el hecho de que por primera vez los partidos políticos van a tener que presentar estados contables, que van a ser auditados por el Tribunal de Cuentas”. “Ese es un paso realmente muy significativo en materia de control”, sostuvo.

En cuanto a la compensación a los canales por la publicidad electoral, Posada dijo que en la coalición existe acuerdo en que plantearán que haya “una contraprestación de la publicidad gratuita que es para los partidos” políticos, y eso “no significa que sea otorgada en forma gratuita por los medios de comunicación, sino que directamente tiene que haber una contrapartida, como sucede en un Estado de derecho”. Como se venía barajando, dijo que eso se establecería en el proyecto como “una facultad al Poder Ejecutivo para que realice las contraprestaciones correspondientes a esa publicidad otorgada a los partidos políticos en forma gratuita”.

Diferencias

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci, integrante de la comisión, subrayó en rueda de prensa que la oposición hizo “lo que había prometido, que era hacer un aporte sustantivo para que este día llegara”. Agregó que en estas horas avanzarán sobre los artículos “más complejos”, porque la coalición tiene algunas propuestas para realizarle al FA que todavía desconocen, y aseguró que “está en el talante de los frenteamplistas avanzar y terminar votando en la próxima jornada la totalidad de la ley”.

Sobre las interrogantes que tienen, Tucci señaló que cuando el oficialismo habla de “retribuciones a los canales”, en realidad, en el FA no saben “de qué cosas están hablando, porque no han formalizado concretamente ninguna propuesta”. “A título personal, me parece que habría que buscar algún tipo de compensación, sobre todo para los medios que nombra la norma en el interior del país, que siempre son los menos beneficiados. Respecto de generalizar este tipo de compensaciones, habría que verlo y estudiarlo; el FA todavía no tiene una posición sobre el tema porque no conoce concretamente la propuesta de la coalición”, insistió.

Otra diferencia con el oficialismo está en el tope de lo que cada candidato puede volcar a la campaña de su propio patrimonio. Al respecto, Tucci señaló que el proyecto implica “un avance importante” porque la ley actual no establece ningún tope. La diferencia está en que en el texto que acordaron con el PI y el PC se establecía un tope de un millón de unidades indexadas a los aportes de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y el oficialismo plantea subirlo a dos millones, pero el FA considera “que tiene que ser bastante menos”.

Por último, el diputado de la oposición subrayó que “lo central aquí es avanzar en materia legislativa, pero sobre todo blindarse de los peligros que están rondando la vuelta de la esquina, y esto es una herramienta más”. “Notoriamente, los estados tienen que blindarse no solamente con este tipo de herramientas sino con estrategias, planes y tecnología, y eso justamente es la otra pata que a este gobierno le ha faltado en el combate al crimen organizado”, finalizó Tucci.