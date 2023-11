Tras haber renunciado a la Fiscalía hace casi tres meses, la exfiscal Gabriela Fossati definió dar el paso a la política y se sumó a la precandidatura de la nacionalista Laura Raffo, bajo el ala de Sumar, un conglomerado blanco que se enfiló detrás de la economista rumbo a las internas de junio de 2024.

En conferencia de prensa este jueves, Raffo destacó la labor de Fossati dentro del sistema judicial. Según comentó, es “un honor” que empiece “a formar parte de nuestro equipo” porque “es una profesional destacada que por más 30 años se dedicó al servicio público”. “Esa vocación es lo que la guía a incorporarse a la política. Estuvimos conversando en estos tiempos encontrando puntos en común, tenemos una visión conjunta sobre cómo puede desarrollarse el Uruguay. Compartimos valores de fortalecimiento de la democracia e instituciones”, resaltó.

Asimismo, Raffo dijo que la política es la “herramienta” para “transformar la vida de la gente”. “Con esa visión se incorpora a nuestro equipo, técnico, político y territorial. Es una alegría que una mujer con esta trayectoria, coraje y empuje empiece a estar en Sumar”, apuntó.

Por su parte, Fossati agradeció a la precandidata y aseguró estar “emocionada” porque dio un paso “importante”. Según supo la diaria, a Fossati la tantearon de diversos sectores para que se sume, pero, según dijo en la conferencia, no tuvo la “mínima duda” de que era con Raffo “con quien yo quería trabajar” y destacó que la lista 2004, de Alianza Nacional, es la que la “representa” porque es el “wilsonismo tradicional del siglo XXI”.

Fossati aseguró que la une con Raffo que ambas se sienten “muy identificadas con un feminismo sano”. “Siempre hablo de ese término porque hay ahora movimientos los cuales yo no siento que me representen, pero sí me declaro feminista en el sentido de siempre pelear junto a los hombres para alcanzar la igualdad de derechos”, declaró.

En su primera aparición formal en el Partido Nacional, Fossati dijo que “un sector político del país”, en referencia al Frente Amplio, fue “hostil” con ella, en el marco de las investigaciones que llevó adelante en el caso Astesiano. “Esa etapa me hizo salir de la hibernación que tuve. Debo reconocer que me fue naciendo y recordando lo que eran mis ideas de la juventud. Antes de ser juez fui wilsonista”, dijo al respecto.

“Voy a militar en política desde un lugar que me siento cómoda, confortante, con gente que es igual a mi, que piensa como yo”, sostuvo, y entre las ideas que promoverá adelantó que entiende que se “puede trabajar un poco mejor el medioambiente” y también la seguridad pública. “Conozco en detalle la problemática vinculada al Ministerio del Interior, la seguridad, los problemas de la gente. Lo transité escalón por escalón”, expresó.

Carlos Camy, líder de Alianza Nacional tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga, señaló que están dando “una buena noticia para el sistema político”, porque se trata de una persona de “reconocida trayectoria” en el sistema judicial nacional. “Es intachable su accionar, ha sido reconocido. Es valiente, tiene coraje, es honesta, intelectual”, destacó.

En ese marco, dijo que Alianza Nacional cumple 25 años y que es uno de los “sectores más importantes” del PN. “Se fundó en base a cuatro pilares, la defensa del desarrollo individual, la democracia y libertad, la defensa de descentralización, la búsqueda de la participación ciudadana para aportar a la democracia”.

Por último, Fossati dijo que quiere que le vaya lo “mejor posible” en la “primera elección” a Raffo, y que para esa trabajará “en todo lo que mis compañeros necesiten, obviamente en el trabajo de campo”. “Estoy más vinculada a la capital pero si tengo que ir al interior, lo hago. Adoro el interior, el día que no quiera trabajar más voy a volver al interior. Tenemos que lograr la 2004 y Sumar sea la mejor votada de las listas del PN”.

Fossati tomó relevancia en el último tiempo por llevar adelante el caso judicial del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, quien fue condenado por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado, tras haber alcanzado un acuerdo abreviado con la por entonces fiscal.

En una entrevista con Montevideo Portal, Fossati contó que a los 16 años militó con la coordinadora de Wilson Ferreira Aldunate, del PN, en el marco del referéndum de 1980; mientras que en su época de estudiante universitaria fue “adherente” pero no militante de la Corriente Gremial Universitaria, agrupación conformada mayoritariamente por integrantes del PN.