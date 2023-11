Luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, archivase definitivamente la denuncia penal que realizaron los senadores del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y Mario Bergara por la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie hasta 2081, las autoridades del gobierno involucradas en la firma del acuerdo convocaron a una conferencia de prensa este jueves en la Torre Ejecutiva.

Junto al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, el senador Luis Alberto Heber -en aquel entonces titular del MTOP- manifestó: “Hicimos bien el acuerdo, no hay delito, somos inocentes, y de alguna manera esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado, porque no nos llevamos para casa ninguna de estas acusaciones que acaban de ser archivadas”. Heber afirmó que seguirá “con la frente en alto”, “como corresponde a nuestro partido, el Partido Nacional”.

A fines del año pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, concluyó que no había elementos para probar el dolo en la actuación de los jerarcas del gobierno y archivó la causa. Sin embargo, en febrero de este año la Justicia determinó el reexamen de la causa, que recayó en Porteiro, quien recientemente resolvió el archivo definitivo con base en los mismos argumentos que planteó Rodríguez.

Ferrés sostuvo este jueves que en el gobierno estaban “absolutamente convencidos” de que se actuó “en todo momento conforme a derecho”, y definió la denuncia de los senadores de la oposición como “un ataque contra el gobierno en lo que es la gestión y la política portuaria”. Según Ferrés, el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Katoen Natie respondió a una situación “heredada” de las administraciones del FA, ya que “había una situación ilegítima” con “permisos precarios” que se otorgaban “por fuera de la ley de puertos”.

A su turno, Heber expresó su deseo de que el archivo definitivo de la causa “tenga la misma difusión” que tuvo en la prensa la denuncia de Carrera y Bergara. “Durante dos años y dos meses los senadores denunciantes del FA enchastraron nuestros nombres, los de los cuatro, dijeron que habíamos cometido abuso de funciones y dolo”, afirmó el exministro de Transporte. “Durante dos meses dijeron esto durante todos los días”, señaló.

“Dos veces nos declararon inocentes”, subrayó Heber, levantando un montón de hojas con los fallos de los fiscales. A su entender, quedó demostrado que “se actuó bien en aquel momento” y que lo que hizo el gobierno “fue conveniente para nuestro país”, porque de lo contrario había un posible “juicio internacional de 1.500 millones de dólares” que, de iniciarse, “hubiera ocasionado una parálisis de inversión en el puerto”.

Heber contra Carrera: “No tiene autoridad moral”

En línea con lo que había expuesto Rodríguez, Porteiro señaló en su fallo que “las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política”, pero a su juicio “no corresponde el reproche penal pretendido”.

Aunque manifestó su respeto a la decisión de la Fiscalía, Carrera sostuvo en X que el informe del archivo de la denuncia “reconoce la existencia de actuaciones irregulares o reprochables por parte del gobierno durante la negociación del acuerdo”. “Seguiremos denunciando este vergonzoso acuerdo, que no sólo es ilegal sino también es inconveniente para la logística portuaria, la soberanía y el desarrollo del país”, expresó.

Consultado al respecto, Heber dijo este jueves que su colega parlamentario “no tiene autoridad moral” porque “llevó a su fuerza política a tener este traspié que genera un enfrentamiento en la convivencia partidaria que no es conveniente para el sistema democráctico”. Sin mencionar a Bergara, Heber sostuvo que la opinión de Carrera “no debería contar para nadie”.