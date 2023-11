El ministro de Defensa Nacional, Javier García, acusó al Frente Amplio (FA) de no equipar las Fuerzas Armadas durante sus años de gobierno. En el Día Nacional de la Armada, el ministró habló en rueda de prensa, resaltó las compras que se han hecho en este período y desestimó las críticas de la oposición sobre el tema. “En verdad no creo que tengan preocupación, el FA no quiere que equipemos a las Fuerzas Armadas, no lo quiso con los aviones Hércules, recordarán que hubo una interpelación por eso, y ahora con los buques”, señaló.

“Hace 20 años que se intenta comprar los patrulleros oceánicos, el FA tuvo todo, tuvo los fondos y el dinero necesario, tuvo tiempo suficiente y no lo compró. Y ahora en tres años y medio de gobierno estamos cumpliendo una aspiración de 20 años de la Armada Nacional de tener buques que puedan cuidar nuestro mar. Siempre hay un pero, yo respeto a la oposición, pero en el fondo lo que pasa es que no quieren equipar las Fuerzas Armadas, es muy obvio”, lanzó García.

En esta línea, acusó al FA de falta de transparencia en las compras que hizo y lo contrapuso a los proceso de compras actuales, en los que se invitó a la oposición a revisar la documentación.

Según García, “estamos frente a la mayor renovación de buques en la historia de la Armada. Cuando termine este período, y los primeros años del siguiente -porque son procesos largos-, habrán llegado a la Armada Nacional ocho buques, algunos muy modernos, otros cero kilómetro”. Agregó que para encontrar una renovación similar hay que remontarse a la década de 1990, cuando se renovaron cinco buques. Para el ministro, estas compran “van a significar que tengamos una Armada que pueda cumplir su misión, porque si una Armada no está en el mar nadando, no se controla la soberanía ni los recursos naturales”.

Con respecto a la actualidad de la Armada, coincidió con el comandante en jefe, Jorge Wilson Menéndez, en que los mandos medios se retiran por la falta de competitividad con el sector privado, que ofrece más oportunidades y un mejor sueldo. Además, apuntó otro factor para el desinterés en la carrera militar: “Estamos frente a una Armada que prácticamente no navegaba, entonces los marinos profesionales, cuya vocación es navegar, no tenían prácticamente buques, porque estamos hablando de buques de 60 años que no navegaban, por eso esperamos que esta renovación tan importante que se está haciendo en este período signifique que puedan hacerse a la mar”.

Nuevo aeropuerto y pronunciamientos políticos

El ministro también habló de otros temas de actualidad, como la próxima inauguración del aeropuerto de Rivera, el 11 de diciembre. García aseguró que se extendió la invitación a las autoridades nacionales uruguayas y de Brasil, ya que se trata de un [aeropuerto binacional]https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/3/bustillo-destaco-la-mancomunidad-de-intereses-con-brasil-tras-reunion-en-brasilia/). “Es un hecho muy importante; sólo cuatro aeropuertos en el mundo tienen la característica de binacional, vamos a iniciar un proyecto de mucha modernidad y mucho cambio”.

Por otra parte, también se refirió a su sector Espacio País y el pronunciamiento de cara a las elecciones del año que viene. Según García, será “antes del verano, a mediados de diciembre”, cuando su sector, definido como “una bancada muy potente del Partido Nacional, con siete diputados y dos senadores”, se reúna y tome una decisión.