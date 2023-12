El Partido Nacional sigue sumando esfuerzos para tratar de legalizar los allanamientos nocturnos, que están prohibidos expresamente por la Constitución. En setiembre, el senador Carlos Camy, líder de Alianza Nacional, presentó una propuesta para reforma de la carta magna, con un proyecto que debe pasar por la Asamblea General y, en caso de ser aprobado, se transformará en otro plebiscito a votarse en octubre de 2024. A su vez, por estas horas, los senadores blancos Sebastián da Silva y Sergio Botana presentaron un proyecto que también busca legalizar los allanamientos nocturnos, pero mediante una ley interpretativa.

El artículo primero del proyecto, al que accedió la diaria, establece la interpretación en los siguientes términos: “el término ‘hogar’, utilizado en el art. 11 de la Constitución, se define de la forma prevista en el art. 195.2, del Código de Proceso Penal [CPP], por lo cual, si se destina total o parcialmente, en forma permanente o transitoria, para cometer uno o más delitos, perderá la protección constitucional que le confiere la disposición del citado artículo 11 de la Carta”.

El artículo 11 de la Constitución es el que establece que “el hogar es un sagrado inviolable”, y “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. A su vez, el artículo 195.2 del CPP, sobre el allanamiento y registro domiciliario, indica que “se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sólo sea en forma transitoria”.

Este es el primer proyecto de ley que sale de la bancada de Espacio País, la alianza de los sectores blancos Espacio 40 (liderado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García) y Mejor País, conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”, que está integrado por el senador Botana (exintendente de Cerro Largo) y los intendentes Enrique Antía (Maldonado) y José Yurramendi (Cerro Largo), entre otros dirigentes. En diálogo con la diaria, Da Silva señaló que cuando conformaron la bancada de Espacio País se encomendaron trabajar en la materia y de esta manera es que están “cumpliendo con esa resolución”.

Da Silva dijo que para ellos el allanamiento nocturno “es un claro combate al narcotráfico”. Subrayó que “no importa el camino sino el destino”, por lo tanto, la iniciativa de Camy Espacio País también la acompañará. “Es lo que teníamos a la mano; los legisladores presentan proyectos de ley. El del senador Camy, si avanza, lo vamos a firmar, no son contrapuestos”, insistió, y subrayó que lo que quieren con esta iniciativa es apuntar a “todo tipo de narcotráfico”, desde “meganarcos” hasta “bocas de pasta base”, sostuvo.

Derechos constitucionales

El proyecto de Espacio País agrega otra modificación al CPP (al artículo 195.3), estableciendo que “también podrá efectuarse el registro en horas de la noche, ya sea en presencia o ausencia de sus moradores, cuando el juez entienda, de acuerdo a la información recibida, que existen fundadas sospechas de que se esté cometiendo alguno de los siguientes delitos”: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, privación de libertad, secuestro y homicidio especialmente y muy especialmente agravado, entre otros delitos.

En el artículo 3 del proyecto se establece que “en todos los casos, el allanamiento nocturno deberá ser realizado por personal superior a cargo del servicio y ser supervisado en el lugar por un representante del Ministerio Público, debiendo registrarse audiovisualmente toda la diligencia, desde el comienzo, hasta el final, por un procedimiento y medio idóneo, para registrar detalladamente toda la operación incluyendo la hora de inicio y finalización, la evidencia incautada y cualquier incidente relevante”.

Por último, el artículo 4 de la iniciativa dice que “los funcionarios actuantes durante el allanamiento deberán respetar los derechos constitucionales de los ocupantes, incluyendo el derecho a ser informados de la razón del mismo, el de no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos, el de que no se recopilen ni registren datos personales no relacionados con la investigación en curso, el de permanecer en silencio y el derecho a no declarar sin la presencia de un representante legal si así lo desea, tratando de preservar, en la mayor medida posible, la intimidad, la dignidad y el honor de las personas afectadas”.

Este proyecto se suma también a la iniciativa de los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (excabildante, ahora independiente), que también busca interpretar el artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos durante la noche.